KIKO Season 4 Episode Space It Up, Tayang Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - Minggu pagi saatnya seru-seruan bersama keluarga sambil menonton series animasi KIKO Season 4. Kali ini, masalah apa yang menanti Kiko dan teman-temannya? Simak bocoran episode Space It Up berikut ini!

Kiko, Quizee, dan Levit sibuk melakukan berbagai persiapan di stasiun peluncuran. Namun Occi membuat gaduh dengan selalu ingin memegang ini dan itu. Quizee bingung karena tidak ada yang memarahi Occi hanya karena menganggap gurita itu lucu.

Suatu ketika, Quizee terpaksa harus menemani Occi bermain. Dia pun sengaja menjebak Occi agar masuk ke dalam kotak. Begitu Quizee pergi, ada capit besar mengangkut kotak-kotak itu ke dalam roket.

Occi yang ada di dalam kotak itu pun terbawa masuk ke dalam roket. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode Space It Up animasi KIKO Season 4 hanya di RCTI, pada Minggu, 22 Februari 2026, pukul 08.00 WIB.

Selain di RCTI, animasi KIKO juga tayang di MNCTV, tayang setiap hari Senin-Jumat pukul 06.30 WIB. Sementara di akhir pekan, animasi ini tayang setiap Sabtu pukul 09.30 WIB dan Minggu jam 09.00 WIB.