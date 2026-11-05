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Shin Min Ah Siap Adu Akting Bareng Lee Jin Wook dan Yoo Teo di Drakor Romantis

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:00 WIB
Shin Min Ah Siap Adu Akting Bareng Lee Jin Wook dan Yoo Teo di Drakor Romantis
Shin Min Ah Siap Adu Akting Bareng Lee Jin Wook dan Yoo Teo di Drakor Romantis. (Foto: MBC)
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SEOUL - Shin Min Ah, Lee Jin Wook, dan Yoo Teo resmi diumumkan akan membintangi drama Korea mendatang yang berjudul sementara Wed Thurs Fri. Drama bergenre romantis itu dijadwalkan tayang perdana pada awal tahun 2027. 

Wed Thurs Fri menceritakan cinta pertama yang kembali setelah 12 tahun. Pertemuan itu membuka kesempatan kedua untuk sebuah cinta muncul lagi. Sesuai dengan judul sementaranya, serial inimemiliki latar di sebuah restoran bernama 'Wed Thurs Fri', yang juga menandakan hari bukanya Rabu, Kamis, dan Jumat. 

Dikemas dalam 12 episode, drama tersebut mengajak para penonton untuk melihat cinta, pengampunan, dan perkembangan karakter seseorang. 

Nantinya, Shin Min Ah akan memerankan tokoh Cha Eun Soo, seorang wanita yang kembali untuk mencari cinta pertamanya yang telah berpisah 12 tahun lalu. Bukan tanpa alasan, pencarian itu memiliki motif yang disembunyikannya. 

Padahal, setelah mengakhiri hubungan mereka, Cha Eun Soo menikah dengan pria lain. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merindukan kehidupan yang dia idamkan. 

Sementara, Lee Jin Wook bakal memainkan peran sebagai Kim Dong Woo, koki restoran Wed Thurs Fri. Selama menjalani kehidupannya, dia masih dihantui kenangan cinta pertama yang gagal dipertahankannya. 

Karenanya, dia dikenal dingin dan emosional. Bahkan, dia hanya bekerja tiga hari dalam seminggu dan menghabiskan empat hari lainnya tanpa melakukan apa pun. Sayang, kehidupannya yang damai, kembali terganggu saat cinta pertamanya, Cha Eun Soo, masuk ke restorannya. 

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