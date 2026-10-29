Yoo Yeon Seok Akui Sudah Bisa Jahit Luka usai Langganan Jadi Dokter di Drakor

Yoo Yeon Seok Akui Sudah Bisa Jahit Luka usai Langganan Jadi Dokter di Drakor. (Foto: MBC)

SEOUL - Yoo Yeon Seok kembali didapuk menjadi seorang dokter dalam drama Korea terbarunya, The Perfect Lie. Kali ini, dia berperan sebagai Min Jun Ho yang merupakan seorang ahli bedah jantung.

Sering mendapatkan peran sebagai seorang dokter ahli, aktor 42 tahun itu mengungkapkan dirinya semakin percaya diri untuk melakukan operasi. Bahkan, dia mengakui mendapatkan pujian dari sang dokter spesialis sebenarnya.

"Aku cukup mahir dalam menjahit. Bahkan, para konsultan yang bertemu dengan saya, terkejut mengatakan jika saya lebih baik dari mahasiswa pelatihan," ujarnya yang dikutip dari MK Sports, Kamis (29/10/2026).

(Foto: MBC)

Aktor spesialis dokter itu mengatakan bahwa dirinya cenderung mengerahkan banyak usaha saat syuting selama latihan, tetapi operasi berakhir dengan cepat.

"Aku menangani sendiri, karena aku melakukannya tanpa pemeran pengganti, sehingga adegan ruang operasi dapat selesai dalam waktu singkat," katanya saat Press Conference The Perfect Lie.