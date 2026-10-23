Joy Red Velvet Comeback Akting Lewat Drama One Of A Kind Romance

SEOUL - Park Soo Young alias Joy Red Velvet comeback ke layar kaca setelah 4 tahun vakum berakting. Dia dan Kim Hyun Jin membintangi drama 12 episode berjudul One Of A Kind Romance yang akan tayang di TVING, pada 9 November mendatang.

Drama romantis yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa ini berkisah tentang seorang manajer artis dan bintang ternama yang trauma berat akibat dibuntuti. Joy berperan sebagai Gong Yu Il, penulis novel Byeoli and Bandal yang tiba-tiba memutuskan pensiun.

One of A Kind Romance

Perempuan itu kemudian fokus mencari pekerjaan yang membawanya bertemu Tak Mu Yi (Kim Hyun Jin), artis ternama yang ternyata penggemar berat novel Byeoli and Bandal. Setelah mengetahui Gong Yu Il adalah penulis novel tersebut, Tak Mu Yi terang-terangan mendekatinya.

“Pesona Joy yang menggemaskan dan penuh semangat akan berpadu apik dengan energi hangat Kim Hyun Jin untuk menghadirkan nuansa romantis dalam drama ini,” ungkap perwakilan tim produksi drama tersebut.

Jelang penayangannya, TVING merilis poster terbaru drama One Of A Kind Romance yang menampilkan momen mesra antara Gong Yu Il dan Tak Mu Yi. Dalam poster itu, Mu Yi terlihat merangkul Yu Il sambil memegang buket bunga mawar putih.*



(SIS)

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