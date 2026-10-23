Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Joy Red Velvet Comeback Akting Lewat Drama One Of A Kind Romance

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |07:30 WIB
Joy Red Velvet <i>Comeback</i> Akting Lewat Drama <i>One Of A Kind Romance</i>
Joy Red Velvet Comeback Akting Lewat Drama One of A Kind Romance. (Foto: TVING)
A
A
A

SEOUL - Park Soo Young alias Joy Red Velvet comeback ke layar kaca setelah 4 tahun vakum berakting. Dia dan Kim Hyun Jin membintangi drama 12 episode berjudul One Of A Kind Romance yang akan tayang di TVING, pada 9 November mendatang. 

Drama romantis yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa ini berkisah tentang seorang manajer artis dan bintang ternama yang trauma berat akibat dibuntuti. Joy berperan sebagai Gong Yu Il, penulis novel Byeoli and Bandal yang tiba-tiba memutuskan pensiun.

One of A Kind Romance
One of A Kind Romance

Perempuan itu kemudian fokus mencari pekerjaan yang membawanya bertemu Tak Mu Yi (Kim Hyun Jin), artis ternama yang ternyata penggemar berat novel Byeoli and Bandal. Setelah mengetahui Gong Yu Il adalah penulis novel tersebut, Tak Mu Yi terang-terangan mendekatinya.

“Pesona Joy yang menggemaskan dan penuh semangat akan berpadu apik dengan energi hangat Kim Hyun Jin untuk menghadirkan nuansa romantis dalam drama ini,” ungkap perwakilan tim produksi drama tersebut.

Jelang penayangannya, TVING merilis poster terbaru drama One Of A Kind Romance yang menampilkan momen mesra antara Gong Yu Il dan Tak Mu Yi. Dalam poster itu, Mu Yi terlihat merangkul Yu Il sambil memegang buket bunga mawar putih.*
 

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/206/3249488/tantara-eGtN_large.jpg
Tantara, Drama Baru Song Hye Kyo dan Gong Yoo Tayang Akhir Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/33/3249424/nine_to_six-XImZ_large.jpeg
Ketika Park Min Young Terjebak Cinta Segitiga dalam Drama Nine to Six
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/206/3248750/law_of_the_line-uk6S_large.jpg
Jang Ki Yong dan Oh Jung Se Adu Akting dalam Drama Law of the Line
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/206/3248633/jo_bo_ah-vgRs_large.jpeg
Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/33/3248601/doctor_x-DrNS_large.png
Drama Doctor X Tuai Protes Keras, Dianggap Gagal Tampilkan Dunia Kedokteran Secara Akurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/206/3247340/the_trauma_code-LNf1_large.jpg
Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement