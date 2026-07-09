Film Korea The Eyes yang Dibintangi Shin Min Ah Gaet 1 Juta Penonton

Film Korea The Eyes berhasil melampaui 1 juta penonton pada 9 Juli 2026 berdasarkan data Komisi Film Korea. (Foto: Instagram/@by4mstudio.official)

SEOUL - Film Korea The Eyes berhasil melampaui 1 juta penonton pada 9 Juli 2026. Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7/2026), angka ini berdasarkan data Komisi Film Korea dengan lebih banyak penonton pada pekan kedua penayangan dibandingkan pekan pertamanya, yang dimulai pada 24 Juni 2026.

Bergenre thriller, The Eyes menceritakan tentang Seo Jin (Shin Min Ah), seorang fotografer yang kehilangan penglihatan secara perlahan akibat penyakit genetik. Di tengah penyakit yang dideritanya, dia bertekad menyelidiki kematian mencurigakan yang dialami saudara kembarnya, Seo In.

Karakter Seo In yang juga diperankan oleh Shin Min Ah, diceritakan sebagai seorang seniman keramik yang buta dan tewas secara misterius.

(Foto: Instagram/@illusomina)

Memiliki alur cerita yang menegangkan yang digarap Yeom Ji Ho, sutradara film Next Door itu langsung menjadi daya tarik bagi para penonton sejak trailer perdananya dirilis. Dilengkapi dengan penampilan memukau dari para pemeran, The Eyes akhirnya berhasil menarik penonton dan mempertahankan momentum box office.

Selain Shin Min Ah, film The Eyes juga dibintangi Kim Nam Hee yang berperan sebagai Detektif Do Hyuk, Lee Seung Ryong memerankan Hyun Min, dan Kim Young Ah yang bermain sebagai Detektif Mi Kyung.

(Foto: Soompi)

Dengan jumlah penonton yang telah melampaui 1 juta, The Eyes berhasil menempati posisi ke-6 di box office Korea 2026. Sementara, Colony dan The King's Warden masih memimpin peringkat box office Korea Selatan 2026.

Untuk merayakan pencapaian ini, para pemeran lakukan foto bersama sebagai bentuk perayaan. Selamat!

(ant)

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