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7 Drama Korea yang Tayang 2026 Raih Rating Tinggi, Ada Doctor X!

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |10:27 WIB
7 Drama Korea yang Tayang 2026 Raih Rating Tinggi, Ada <i>Doctor X</i>!
Drama Korea yang Tayang 2026 Raih Rating Tinggi. (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sederet judul drama Korea yang tayang pada 2026 berhasil mencuri perhatian para penonton. Tak hanya ramai menjadi perbincangan di kalangan penggemar, sejumlah drama Korea itu juga berhasil mencatatkan rating tinggi berdasarkan Nielsen Korea.

Menariknya lagi, drama dengan rating terbaik itu diisi berbagai genre, mulai dari aksi, thriller, hingga romansa. Berikut drama Korea yang berhasil meraih rating tinggi dan bisa masuk watchlist!

1. Agent Kim Reactivated

Agent Kim Reactivated jadi salah satu judul yang meraih rating tertinggi. Dibintangi oleh So Ji Sub, drama aksi dan thriller yang tayang pada 26 Juni hingga 25 Juli 2026 ini berhasil mencatatkan rating tertinggi sebesar 23,1 persen pada episode ke-8.

Drama ini menceritakan Kim (So Ji Sub), seorang pegawai bank sekaligus ayah tunggal yang berusaha membesarkan putrinya, Kim Min Ji. Kehidupan mereka berubah ketika Min Ji menghilang secara misterius.

Demi menyelamatkan putri semata wayangnya, dia kembali menggunakan keahliannya sebagai agen rahasia, yang selama ini disembunyikan olehnya. Aksi So Ji Sub sebagai mantan agen rahasia sukses menggaet hati para pencinta drama Korea.

2. Our Golden Days

Drama keluarga Our Golden Days juga berhasil meraih rating tinggi. Drama yang menggandeng Jung Il Woo, Jung In Sun, dan Yoon Hyun Min itu tayang pada 9 Agustus 2025 hingga 25 Januari 2026.

Cerita berpusat pada Lee Ji Hyeok (Jung Il Woo), seorang pria yang dikenal kompeten dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Namun, setelah mengalami titik terendah dalam hidup, dia mulai memahami kembali arti kehidupan yang sesungguhnya.

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