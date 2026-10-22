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Lee Jin Wook Resmi Gabung Drakor Unnatural, Siap Adu Akting Bareng Yoona SNSD

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:30 WIB
Lee Jin Wook Resmi Gabung Drakor <i>Unnatural</i>, Siap Adu Akting Bareng Yoona SNSD
Lee Jin Wook Resmi Gabung Drakor Unnatural, Siap Adu Akting Bareng Yoona SNSD. (Foto: Instagram/@leejinuk0916, @yoona_lim)
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SEOUL - Lee Jin Wook dikonfirmasi bergabung dalam drama Korea Unnatural. Kali ini, dia akan beradu akting dengan Yoona SNSD yang telah lebih dulu mengonfirmasi perannya. 

Unnatural merupakan remake Korea dari serial Jepang dengan judul yang sama. Drama misteri medis ini menceritakan tentang ahli patologi forensik yang mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kasus-kasus yang melibatkan kematian tidak wajar. 

Aktor 45 tahun itu disebut akan memerankan Gu Seung Hyuk, ahli patologi forensik di pusat U.D.I. Tokoh tersebut digambarkan sebagai seorang pria berkepala dingin yang jarang menunjukkan emosinya di depan orang lain. 

Bukan tanpa sebab, karakter itu terbentuk dikarenakan Gu Seung Hyuk mencurahkan perhatian penuh pada orang yang meninggal dibanding orang hidup. Dia mendapat julukan "Jeoseung Hyuk" yang berarti kehidupan setelah kematian di dalam pusat tersebut. 

Lee Jin Wook. (Foto: Esquire)
Lee Jin Wook. (Foto: Esquire)

Gu Seung Hyuk dikenal enggan berinteraksi dengan orang lain atau membiarkan siapa pun mendekatinya. Dirinya kerap menjaga jarak dengan wajah tanpa ekspresi dan sikap sinis. 

Dengan hampir 3.000 otopsi yang telah dilakukannya, Gu Seung Hyuk memiliki keahlian yang tak tertandingi. Bahkan, dia dapat melakukan otopsi dalam waktu singkat dengan tetap mempertahankan ketelitian yang dibutuhkan untuk mendeteksi hingga jejak terkecil yang tertinggal di tubuh. 

Saat melakukan pekerjaannya itu, dia tidak terpengaruh oleh gangguan sekitar, tetap fokus pada tubuh di hadapannya. 

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