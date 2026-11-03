Lirik Lagu Stuck dari LANY yang Nempel di Telinga

JAKARTA - Lagu Stuck dari LANY masih menjadi buah bibir di media sosial. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan video saat Paul, sang vokalis berduet dengan Lyodra dan Ziva menyanyikan lagu Stuck dalam konser 'soft world tour' di Jakarta viral.

LANY baru saja menggelar konser di Indonesia Arena ada 29-30 Oktober 2026. Dalam rangkaian 'soft world tour', LANY mengajak penyanyi setempat untuk berduet dalam lagu Stuck. Di Indonesia, LANY berduet dengan Lyodra di hari pertama, dan Ziva untuk hari kedua.

Lagu Stuck telah dirilis dari tahun lalu, tepatnya 10 Oktober 2025 dalam album 'soft'. Bergenre alternative pop dengan nuansa melankolis, lagu itu bercerita tentang seseorang yang terjebak dengan kenangan dan perasaan di masa lalu.

Lirik lagu Stuck - LANY

Take a deep breath

Drive around town

Sun in my eyes, out of my mind

Missing you now

Days fly by

Whisper your name

If anything’s real, a part of you healed

A part of me when we