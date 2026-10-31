Lirik Lagu dan Chord Gitar Kota Ini Tak Sama Tanpamu oleh Nadhif Basalamah

JAKARTA - Nadhif Basalamah merilis single Kota Ini Tak Sama Tanpamu pertama kali pada 15 Agustus 2025. Kala itu, lagu tersebut dirilisnya dengan berkolaborasi dengan Aisha Retno, penyanyi asal Malaysia, dan Aziz Harun asal Brunei Darussalam.

Sejak dirilis, lagu tersebut telah mendulang lebih dari 387 juta streams di Spotify. Lagu ciptaan Nadhif tersebut menempati peringkat 20 chart Top Songs Spotify Indonesia, periode 31 Oktober 2026. Berikut lirik lagu dan chord gitar singlenya.

KOTA INI TAK SAMA TANPAMU-NADHIF BASALAMAH

Intro

C F



Verse

C

Perjalanan melintasi

F

Kota ini

C

Dua langit dua hari

F

Kau temani aku di sini



Em F

Jatuh cinta memang manis

Em F

Tak mau waktu ini habis



C

Penuhilah hati ini

F

Tak lagi sendiri

C

Oh dengannya dengan dia

F

Langkahku sempurna



Em F

Jatuh cinta memang manis

Em Dm Em F G

Apalagi ada kamu di sini



Chorus

C E

Genggam tanganku sayang

Am G F

Kota ini tak sama tanpamu

Dm

Masih rasa ingin lagi

Em

Habiskan waktu disini

F D/F# G F

Mungkin tiga atau empat hari lagi



Verse

C

Penuhilah rencanamu

F

Bersamaku lagi

C

Oh denganmu terasa cepat berlalu

F

Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu

Em F

Jatuh cinta memang manis

Em Dm Em F G

Apalagi ada kamu di sini



Chorus

C E

Genggam tanganku sayang

Am G F

Kota ini tak sama tanpamu

Dm

Masih rasa ingin lagi

Em

Habiskan waktu disini

F D/F# G

Mungkin tiga atau empat hari lagi



Instrument

F C E Am Bm C Em

F Em Dm D/F# G



Chorus

C E

Genggam tanganku sayang

Am G F

Kota ini tak sama tanpamu

Dm

Masih rasa ingin lagi

Em

Habiskan waktu di sini

F D/F# G

Mungkin tiga atau empat hari lagi



C E

Genggam tanganku sayang

Am G D/F#

Kota ini tak sama tanpamu

Dm

Masih rasa ingin lagi

Em

Habiskan waktu di sini

F D/F# G

Mungkin tiga atau empat hari lagi oooo ooooh



F

Atau mungkin selamanya

C

Rumahku hanyalah kita

Dm D/F# G F

Kau dan aku sempurna di mana-mana.**



(SIS)

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