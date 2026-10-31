JAKARTA - Nadhif Basalamah merilis single Kota Ini Tak Sama Tanpamu pertama kali pada 15 Agustus 2025. Kala itu, lagu tersebut dirilisnya dengan berkolaborasi dengan Aisha Retno, penyanyi asal Malaysia, dan Aziz Harun asal Brunei Darussalam.
Sejak dirilis, lagu tersebut telah mendulang lebih dari 387 juta streams di Spotify. Lagu ciptaan Nadhif tersebut menempati peringkat 20 chart Top Songs Spotify Indonesia, periode 31 Oktober 2026. Berikut lirik lagu dan chord gitar singlenya.
Intro
C F
Verse
C
Perjalanan melintasi
F
Kota ini
C
Dua langit dua hari
F
Kau temani aku di sini
Em F
Jatuh cinta memang manis
Em F
Tak mau waktu ini habis
C
Penuhilah hati ini
F
Tak lagi sendiri
C
Oh dengannya dengan dia
F
Langkahku sempurna
Em F
Jatuh cinta memang manis
Em Dm Em F G
Apalagi ada kamu di sini
Chorus
C E
Genggam tanganku sayang
Am G F
Kota ini tak sama tanpamu
Dm
Masih rasa ingin lagi
Em
Habiskan waktu disini
F D/F# G F
Mungkin tiga atau empat hari lagi
Verse
C
Penuhilah rencanamu
F
Bersamaku lagi
C
Oh denganmu terasa cepat berlalu
F
Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu
Em F
Jatuh cinta memang manis
Em Dm Em F G
Apalagi ada kamu di sini
Chorus
C E
Genggam tanganku sayang
Am G F
Kota ini tak sama tanpamu
Dm
Masih rasa ingin lagi
Em
Habiskan waktu disini
F D/F# G
Mungkin tiga atau empat hari lagi
Instrument
F C E Am Bm C Em
F Em Dm D/F# G
Chorus
C E
Genggam tanganku sayang
Am G F
Kota ini tak sama tanpamu
Dm
Masih rasa ingin lagi
Em
Habiskan waktu di sini
F D/F# G
Mungkin tiga atau empat hari lagi
C E
Genggam tanganku sayang
Am G D/F#
Kota ini tak sama tanpamu
Dm
Masih rasa ingin lagi
Em
Habiskan waktu di sini
F D/F# G
Mungkin tiga atau empat hari lagi oooo ooooh
F
Atau mungkin selamanya
C
Rumahku hanyalah kita
Dm D/F# G F
Kau dan aku sempurna di mana-mana.**
(SIS)
Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri