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Lirik Lagu dan Chord Gitar Kota Ini Tak Sama Tanpamu oleh Nadhif Basalamah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |12:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Kota Ini Tak Sama Tanpamu oleh Nadhif Basalamah
Lirik Lagu dan Chord Gitar Kota Ini Tak Sama Tanpamu oleh Nadhif Basalamah. (Foto: Instagram|Nadhif Basalamah)
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JAKARTA - Nadhif Basalamah merilis single Kota Ini Tak Sama Tanpamu pertama kali pada 15 Agustus 2025. Kala itu, lagu tersebut dirilisnya dengan berkolaborasi dengan Aisha Retno, penyanyi asal Malaysia, dan Aziz Harun asal Brunei Darussalam.

Sejak dirilis, lagu tersebut telah mendulang lebih dari 387 juta streams di Spotify. Lagu ciptaan Nadhif tersebut menempati peringkat 20 chart Top Songs Spotify Indonesia, periode 31 Oktober 2026. Berikut lirik lagu dan chord gitar singlenya.

KOTA INI TAK SAMA TANPAMU-NADHIF BASALAMAH

Intro
C  F
 
Verse
C
Perjalanan melintasi
F
Kota ini
C
Dua langit dua hari
        F
Kau temani aku di sini
 
Em                    F
Jatuh cinta memang manis
Em                   F
Tak mau waktu ini habis
 
C
Penuhilah hati ini
         F
Tak lagi sendiri
C
Oh dengannya dengan dia
          F
Langkahku sempurna
 
Em                    F
Jatuh cinta memang manis
Em             Dm Em F  G
Apalagi ada kamu di sini
 
Chorus
 C                E
Genggam tanganku sayang
   Am         G         F
Kota ini tak sama tanpamu
         Dm
Masih rasa ingin lagi
          Em
Habiskan waktu disini
         F         D/F#       G       F
Mungkin tiga atau empat hari lagi
  
Verse
C
Penuhilah rencanamu
       F
Bersamaku lagi
         C
Oh denganmu terasa cepat berlalu
                   F
Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu

Em                    F
Jatuh cinta memang manis
Em             Dm Em F  G
Apalagi ada kamu di sini
 
Chorus
 C                E
Genggam tanganku sayang
   Am         G         F
Kota ini tak sama tanpamu
         Dm
Masih rasa ingin lagi
          Em
Habiskan waktu disini
           F         D/F#       G
Mungkin tiga atau empat hari lagi
 
Instrument
F C E Am Bm C Em
F Em Dm D/F# G
 
Chorus
 C                E
Genggam tanganku sayang
   Am         G         F
Kota ini tak sama tanpamu
         Dm
Masih rasa ingin lagi
          Em
Habiskan waktu di sini
           F         D/F#       G
Mungkin tiga atau empat hari lagi
 
 C                E
Genggam tanganku sayang
   Am         G         D/F#
Kota ini tak sama tanpamu
         Dm
Masih rasa ingin lagi
          Em
Habiskan waktu di sini
           F         D/F#       G
Mungkin tiga atau empat hari lagi oooo ooooh
 
          F
Atau mungkin selamanya
         C
Rumahku hanyalah kita
          Dm          D/F#     G  F
Kau dan aku sempurna di mana-mana.**
 

(SIS)

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