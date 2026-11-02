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Lirik Lagu dan Chord Gitar Titik Nadir dari Kahitna feat Monita Tahalea

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |08:33 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Titik Nadir dari Kahitna feat Monita Tahalea
Lirik Lagu dan Chord Gitar Titik Nadir dari Kahitna feat Monita Tahalea. (Foto: Instagram|@marioginan7ar)
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JAKARTA - Kahitna merilis Titik Nadir sebagai proyek kolaborasi bersama penyanyi Monita Tahalea, pada 24 Juni 2025. Lagu ciptaan Yovie dan Arsy Widianto itu bercerita tentang keikhlasan di tengah patah hati mendalam.

Setahun dirilis, lagu Titik Nadir masih betah menduduki peringkat delapan chart mingguan Top 50 Spotify Indonesia dengan total 198 juta streams. Sedangkan video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 52 juta kali di YouTube. Yuk, simak lirik dan chord gitar lagu ini.

TITIK NADIR-KAHITNA FT MONITA TAHALEA

Intro
F  Bb Bbm
 
Verse
   F             Bb    Bbm
Sampai juga di titik nadir
   Am         E/G#        Gm        C
Cinta ini semakin tak mungkin   kuraih
    F                Bb  Bbm
Tak kusangka sungguh teganya
    Am        Bm       E          Am
Kau mengikat akad yang seharusnya milikku
  Gm      C
Kini miliknya
 
Chorus
         F      Fm
Meski hatiku untuk kamu
     Em       Am
Dan hatimu tetap aku
   Dm     G           Gm     C
Jangan coba kita tuk bertemu
 
            F            Fm
Takkan sanggup aku bertahan diam
       Em        A    Dm
Ingin berlari memelukmu
         G         C
Yang pernah kumiliki

Verse
   F              Bb    Bbm
Di benakku s'lalu terlintas
  Am      E/G#       Gm          C
Jalinan kisah kita indah   s'lamanya
    F        Bb   Bbm
Dan di pelaminan itu
  Am             Bm  E            Am
Masih sempat kau melihat tepat ke arahku
 Gm         C
Aku tertunduk
 
Chorus
         F      Fm
Meski hatiku untuk kamu
     Em       Am
Dan hatimu tetap aku
   Dm     G           Gm     C
Jangan coba kita tuk bertemu
 
            F            Fm
Takkan sanggup aku bertahan diam
       Em        A    Dm
Ingin berlari memelukmu
         G         C
Yang pernah kumiliki

Verse
  Am      D           G#m
Harus kuhapus bayanganmu
     Bm   E           A
Mengapa hati s'lalu memanggil namamu?
        Dm
Semakin aku menjauh
        G                     A
Semakin jiwa tak bisa terpisahkan
 
Chorus
         G      Gm
Meski hatiku untuk kamu
     F#m      Bm
Dan hatimu tetap aku
   Em     A           Am     D
Jangan coba kita tuk bertemu
 
            G            Gm
Takkan sanggup aku bertahan diam
       F#m       B    Em
Ingin berlari memelukmu
         A         G  Gm   F#m     Bm
Yang pernah kumiliki   houwo   hooouwo
   Em     A           Am     D
Jangan coba kita tuk bertemu
            G            Gm
Takkan sanggup aku bertahan diam
       F#m       B    Em
Ingin berlari memelukmu
         A        (D/F#)
Yang pernah kumiliki
    D/F#      G
(Pernah kumiliki)
                   Em
Yang pernah kumiliki
     A       D  G Gm   D
Yang dulu milik aku haaaa..**
 

(SIS)

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