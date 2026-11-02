Lirik Lagu dan Chord Gitar Titik Nadir dari Kahitna feat Monita Tahalea

JAKARTA - Kahitna merilis Titik Nadir sebagai proyek kolaborasi bersama penyanyi Monita Tahalea, pada 24 Juni 2025. Lagu ciptaan Yovie dan Arsy Widianto itu bercerita tentang keikhlasan di tengah patah hati mendalam.

Setahun dirilis, lagu Titik Nadir masih betah menduduki peringkat delapan chart mingguan Top 50 Spotify Indonesia dengan total 198 juta streams. Sedangkan video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 52 juta kali di YouTube. Yuk, simak lirik dan chord gitar lagu ini.

TITIK NADIR-KAHITNA FT MONITA TAHALEA

Intro

F Bb Bbm



Verse

F Bb Bbm

Sampai juga di titik nadir

Am E/G# Gm C

Cinta ini semakin tak mungkin kuraih

F Bb Bbm

Tak kusangka sungguh teganya

Am Bm E Am

Kau mengikat akad yang seharusnya milikku

Gm C

Kini miliknya



Chorus

F Fm

Meski hatiku untuk kamu

Em Am

Dan hatimu tetap aku

Dm G Gm C

Jangan coba kita tuk bertemu



F Fm

Takkan sanggup aku bertahan diam

Em A Dm

Ingin berlari memelukmu

G C

Yang pernah kumiliki

Verse

F Bb Bbm

Di benakku s'lalu terlintas

Am E/G# Gm C

Jalinan kisah kita indah s'lamanya

F Bb Bbm

Dan di pelaminan itu

Am Bm E Am

Masih sempat kau melihat tepat ke arahku

Gm C

Aku tertunduk



Chorus

F Fm

Meski hatiku untuk kamu

Em Am

Dan hatimu tetap aku

Dm G Gm C

Jangan coba kita tuk bertemu



F Fm

Takkan sanggup aku bertahan diam

Em A Dm

Ingin berlari memelukmu

G C

Yang pernah kumiliki

Verse

Am D G#m

Harus kuhapus bayanganmu

Bm E A

Mengapa hati s'lalu memanggil namamu?

Dm

Semakin aku menjauh

G A

Semakin jiwa tak bisa terpisahkan



Chorus

G Gm

Meski hatiku untuk kamu

F#m Bm

Dan hatimu tetap aku

Em A Am D

Jangan coba kita tuk bertemu



G Gm

Takkan sanggup aku bertahan diam

F#m B Em

Ingin berlari memelukmu

A G Gm F#m Bm

Yang pernah kumiliki houwo hooouwo

Em A Am D

Jangan coba kita tuk bertemu

G Gm

Takkan sanggup aku bertahan diam

F#m B Em

Ingin berlari memelukmu

A (D/F#)

Yang pernah kumiliki

D/F# G

(Pernah kumiliki)

Em

Yang pernah kumiliki

A D G Gm D

Yang dulu milik aku haaaa..**



(SIS)

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