JAKARTA - Kahitna merilis Titik Nadir sebagai proyek kolaborasi bersama penyanyi Monita Tahalea, pada 24 Juni 2025. Lagu ciptaan Yovie dan Arsy Widianto itu bercerita tentang keikhlasan di tengah patah hati mendalam.
Setahun dirilis, lagu Titik Nadir masih betah menduduki peringkat delapan chart mingguan Top 50 Spotify Indonesia dengan total 198 juta streams. Sedangkan video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 52 juta kali di YouTube. Yuk, simak lirik dan chord gitar lagu ini.
Intro
F Bb Bbm
Verse
F Bb Bbm
Sampai juga di titik nadir
Am E/G# Gm C
Cinta ini semakin tak mungkin kuraih
F Bb Bbm
Tak kusangka sungguh teganya
Am Bm E Am
Kau mengikat akad yang seharusnya milikku
Gm C
Kini miliknya
Chorus
F Fm
Meski hatiku untuk kamu
Em Am
Dan hatimu tetap aku
Dm G Gm C
Jangan coba kita tuk bertemu
F Fm
Takkan sanggup aku bertahan diam
Em A Dm
Ingin berlari memelukmu
G C
Yang pernah kumiliki
Verse
F Bb Bbm
Di benakku s'lalu terlintas
Am E/G# Gm C
Jalinan kisah kita indah s'lamanya
F Bb Bbm
Dan di pelaminan itu
Am Bm E Am
Masih sempat kau melihat tepat ke arahku
Gm C
Aku tertunduk
Chorus
F Fm
Meski hatiku untuk kamu
Em Am
Dan hatimu tetap aku
Dm G Gm C
Jangan coba kita tuk bertemu
F Fm
Takkan sanggup aku bertahan diam
Em A Dm
Ingin berlari memelukmu
G C
Yang pernah kumiliki
Verse
Am D G#m
Harus kuhapus bayanganmu
Bm E A
Mengapa hati s'lalu memanggil namamu?
Dm
Semakin aku menjauh
G A
Semakin jiwa tak bisa terpisahkan
Chorus
G Gm
Meski hatiku untuk kamu
F#m Bm
Dan hatimu tetap aku
Em A Am D
Jangan coba kita tuk bertemu
G Gm
Takkan sanggup aku bertahan diam
F#m B Em
Ingin berlari memelukmu
A G Gm F#m Bm
Yang pernah kumiliki houwo hooouwo
Em A Am D
Jangan coba kita tuk bertemu
G Gm
Takkan sanggup aku bertahan diam
F#m B Em
Ingin berlari memelukmu
A (D/F#)
Yang pernah kumiliki
D/F# G
(Pernah kumiliki)
Em
Yang pernah kumiliki
A D G Gm D
Yang dulu milik aku haaaa..**
(SIS)
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