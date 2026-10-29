JAKARTA - Gloria Jessica dan Ade Govinda merilis single Terbelah Jadi Dua, pada 17 April 2026. Lagu bergenre Indie Pop ini merupakan salah satu track dalam album kolaborasi keduanya bertajuk ‘Blue’ yang menempati peringkat enam chart Top Songs Spotify Indonesia.
Diciptakan oleh Ade Govinda, lagu Terbelah Jadi Dua menggambarkan rasa sakit setelah mengetahui ketidaksetiaan pasangan. Pengkhianatan itu tak hanya membuat sakit hati, namun juga menimbulkan trauma. Yuk, simak lirik lagu dan chord gitar lagu Terbelah Jadi Dua.
Intro
F G C E Am
Dm Em Fm
Verse
F E Am
Cinta memang misteri
F E Am
Terkadang ingkar janji
Dm G C
Buktinya kualami
F Bm E
Aku dicintai juga disakiti
Chorus
F G C E Am
Hatimu libatkan yang lain
Gm C F Em
Membuat cintamu
Dm G
Terbelah jadi dua