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Lirik Lagu dan Chord Gitar Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |10:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda
Lirik Lagu dan Chord Gitar Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. (Foto: Instagram|@gloriajessicaid)
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JAKARTA - Gloria Jessica dan Ade Govinda merilis single Terbelah Jadi Dua, pada 17 April 2026. Lagu bergenre Indie Pop ini merupakan salah satu track dalam album kolaborasi keduanya bertajuk ‘Blue’ yang menempati peringkat enam chart Top Songs Spotify Indonesia.

Diciptakan oleh Ade Govinda, lagu Terbelah Jadi Dua menggambarkan rasa sakit setelah mengetahui ketidaksetiaan pasangan. Pengkhianatan itu tak hanya membuat sakit hati, namun juga menimbulkan trauma. Yuk, simak lirik lagu dan chord gitar lagu Terbelah Jadi Dua.

Terbelah Jadi Dua - Glora Jessica & Ade Govinda

Intro

F  G C E Am

Dm Em Fm

Verse

F      E           Am

Cinta memang misteri

F     E              Am

Terkadang ingkar janji

Dm     G        C

Buktinya kualami

 F         Bm             E

Aku dicintai juga disakiti

Chorus

 F G C      E             Am

Hatimu libatkan yang lain

    Gm   C    F  Em

Membuat cintamu

    Dm         G

Terbelah jadi dua

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