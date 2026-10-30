Lirik Lagu dan Chord Gitar Iqro dari Raim Laode yang Rajai Chart Top Song Spotify

JAKARTA - Raim Laode merilis single Iqro di platform musik digital, pada 6 Februari 2026. Lagu Pop Islami tersebut dirilis musisi asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara itu sebagai bagian dari album bertajuk ‘Iqro’ yang dirilisnya pada 25 April silam.

Raim Laode menciptakan lagu bergenre pop Islami tersebut sebagai refleksi spiritualnya serta ajakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam hidup manusia. Lagu ini sukses bertengger di Top 3 chart Top Songs Spotify Indonesia dengan total 252 juta streams.

IQRO-RAIM LAODE

Intro

F Am G

F Am G



Verse

G Dm

Bintang-bintang dan pepohonan

G ( Em) F

Kedua bersujud pada-Nya

G Dm

Masih ku kagum tentang langit

G F

Kokoh dan tinggi tak bertiang



Chorus

F Am G

Siapakah aku sebenarnya

F Am G

Hanya atom yang kecil, besar sombongnya

F Am G

Sampai di masa ini ku masih mencari

F Am G

Tentang arti dunia yang ramai nan sunyi

F Am G

Bantu aku berjalan menuju cahaya

F Am G

Lalu aku berjanji menjadi yang baik



Instrumental

F Am G

F Am G



Verse

G Am

Semua Kau cipta berpasang

F G

Sebab hanya Engkau yang satu

G Am

Seluruh bima sakti sujud

F C G

Tak ada satu pun yang luput



Chorus

F Am G

Siapakah aku sebenarnya

F Am G

Hanya atom yang kecil besar sombongnya

F Am G

Sampai di masa ini ku masih mencari

F Am G

Tentang arti dunia yang ramai nan sunyi

F Am G

Bantu aku berjalan menuju cahaya

F Am G

Lalu aku berjanji menjadi yang baik



Instrumental

F Am G

F Am G



Chorus

F Am G

Baru aku mengerti ternyata bahagia

F Am G

Bukan perkara nanti tetapi sekarang

F Am G

Harta paling berharga bukanlah materi

F Am G

Tetapi tentang waktu tak bisa kutahan

F

Uuhuu..**



(SIS)

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