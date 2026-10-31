Lirik Lagu dan Chord Gitar Dunia yang Nanti dari Raim Laode

JAKARTA - Single Dunia yang Nanti merupakan salah satu track dalam album ‘Iqro’ yang dirilis Raim Laode, pada 24 April 2026. Lagu ini berkisah tentang dua orang yang kembali dipertemukan setelah memiliki pasangan masing-masing.

Hal itu membuat mereka belajar merelakan satu sama lain sembari berdoa akan dipertemukan di dunia (kehidupan) yang lain. Sejak dirilis, lagu ini menempati peringkat kedua chart Top Songs Spotify Indonesia dengan total 184 juta streams.

DUNIA YANG NANTI-RAIM LAODE

Intro

C G/B C Em F



Verse

G C

Waktu bawa kita ke tempat tak terduga

Em D C

Kau hadir kembali menyapa hidupku

G G/B C D

Kau ada yang miliki, ku ada yang punyai

Em D C G/B

Juga ada rasa yang belum sempat terucap



Am G/B

Tak banyak inginku

C Em

Tak banyak ingin

F

Kita dua hati yang bodoh

D

Berjalan pada waktu



Chorus

C G/B

Itulah kenapa jatuh cinta

Am G

Dikatakan jatuh

C Em

Karena sebagaimana kita jatuh

F

Kita tidak punya kuasa

D (C)

Pilih jatuh pada hati yang mana?



Instrument

C G/B C Em D



Verse

C G/B

Mengerti, mengertilah

C Em D/F# G

Banyak hal yang tak kupahami

Am G/B

Kendati kau kusuka

F

Kita dua hati yang salah

D

Bodoh pada waktu



Chorus

G/B C G/B

Itulah kenapa jatuh cinta

Am G

Dikatakan jatuh

G/B C Em

Karena sebagaimana kita jatuh

F

Kita tidak punya kuasa

D G/B

Pilih jatuh pada hati yang



C G/B Am G

Mana bisa kutahan senyum sederhanamu

G/B C Em

Karena tidak bisa kupunyai

F D

Maka kudoakan kisah kita satu

(C)

di dunia yang nanti



Outro

C G/B C Em F



(SIS)

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