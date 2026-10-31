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HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Dunia yang Nanti dari Raim Laode

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |07:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Dunia yang Nanti dari Raim Laode
Lirik Lagu dan Chord Gitar Dunia yang Nanti dari Raim Laode. (Foto: Instagram|@raimlaode)
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JAKARTA - Single Dunia yang Nanti merupakan salah satu track dalam album ‘Iqro’ yang dirilis Raim Laode, pada 24 April 2026. Lagu ini berkisah tentang dua orang yang kembali dipertemukan setelah memiliki pasangan masing-masing.

Hal itu membuat mereka belajar merelakan satu sama lain sembari berdoa akan dipertemukan di dunia (kehidupan) yang lain. Sejak dirilis, lagu ini menempati peringkat kedua chart Top Songs Spotify Indonesia dengan total 184 juta streams.

DUNIA YANG NANTI-RAIM LAODE

Intro
C G/B C Em F
 
Verse
G                  C
Waktu bawa kita ke tempat tak terduga
Em           D         C
Kau hadir kembali menyapa hidupku
    G              G/B  C              D
Kau ada yang miliki, ku ada yang punyai
     Em       D             C          G/B
Juga ada rasa yang belum sempat terucap
 
Am          G/B
Tak banyak inginku
C           Em
Tak banyak ingin
       F
Kita dua hati yang bodoh
   D
Berjalan pada waktu
 
Chorus
          C          G/B
Itulah kenapa jatuh cinta
   Am        G
Dikatakan jatuh
               C         Em
Karena sebagaimana kita jatuh
        F
Kita tidak punya kuasa
         D                    (C)
Pilih jatuh pada hati yang mana?
 
Instrument
C  G/B  C  Em   D
 
Verse
C         G/B
Mengerti, mengertilah
C          Em          D/F# G
Banyak hal yang tak kupahami
Am      G/B
Kendati kau kusuka
       F
Kita dua hati yang salah
D
Bodoh pada waktu
 
Chorus
 G/B      C          G/B
Itulah kenapa jatuh cinta
   Am        G
Dikatakan jatuh
 G/B           C         Em
Karena sebagaimana kita jatuh
        F
Kita tidak punya kuasa
         D              G/B
Pilih jatuh pada hati yang
 
   C         G/B     Am          G
Mana bisa kutahan senyum sederhanamu
 G/B          C        Em
Karena tidak bisa kupunyai
        F                    D
Maka kudoakan kisah  kita satu
                 (C)
di dunia yang nanti
 
Outro
C G/B C Em F
 

(SIS)

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