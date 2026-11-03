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Series Pay Later 2: Fajar Sadboy Terlilit Pinjol dan Judol, Amanda Manopo Turun Tangan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |06:14 WIB
Series Pay Later 2: Fajar Sadboy Terlilit Pinjol dan Judol, Amanda Manopo Turun Tangan
Amanda Manopo harus turun tangan menyelesaikan pinjol dan judol Fajar Sadboy. (Foto: Vision+)
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JAKARTA - VISION+ kembali mengangkat fenomena pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) lewat series Pay Later 2. Kedua isu itu dikemas dalam komedi, drama keluarga, dan dinamika pertemanan di lingkungan kerja.

Clarissa Tanoesoedibjo, Deputy CEO VISION+ dan CEO V+Short mengatakan, Pay Later 2 memiliki fokus cerita yang berbeda dari musim pertama. Jika musim pertama fokus pada perjuangan Tika Lavenia (Amanda Manopo) keluar dari pinjol, sekarang persoalan itu dialami anggota keluarganya.

Dalam Pay Later 2, cerita akan berfokus pada Umar (Fajar Sadboy) yang tak hanya terlilit pinjol, namun juga judol. Sebagai kakak sekaligus anak sulung, Tika mau tidak mau harus turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah sang adik.

Persoalan yang menimpa Umar, membuat Tika harus mengubah rencana hidupnya. Tika yang awalnya ingin membangun kembali kariernya sebagai selebgram, terpaksa kembali kerja sebagai pegawai kantoran untuk melunasi utang Umar.

“Pinjol dan judol merupakan isu yang bisa dibilang cukup relevan dengan masyarakat kita. Lewat series ini, penonton bisa melihat bagaimana dampak finansial pinjol dan judol tak hanya untuk diri sendiri namun juga keluarga,” katanya.

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