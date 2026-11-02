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Lirik Lagu dan Chord Gitar Amnesia dari Al Ghazali yang Kembali Viral di Spotify

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |10:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Amnesia dari Al Ghazali yang Kembali Viral di Spotify
Lirik Lagu dan Chord Gitar Amnesia dari Al Ghazali yang Kembali Viral di Spotify. (Foto: Instagram|@alghazali7)
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JAKARTA - Al Ghazali merilis single Amnesia, pada Oktober 2016. Lagu yang merupakan OST sinetron Anak Jalanan tersebut bercerita tentang seseorang yang memergoki kekasihnya bermesraan dengan pria lain. 

Saat pria itu berusaha mengonfrontasi sang kekasih, perempuan itu justru pura-pura tidak mengenali kekasihnya. Hal itu membuat pria itu kecewa dan sakit hati. Setelah 10 tahun dirilis, lagu itu kembali viral di Spotify. 

Amnesia menempati peringkat sembilan chart Top Songs Spotify Indonesia dengan total 43,17 juta streams di Spotify. Yuk, melihat lirik lagu dan chord gitar Amnesia dari Al Ghazali berikut ini.

AMNESIA-AL GHAZALI

Intro
F C G Am
 
Verse
         F
Tak percaya ini
           C
Telah terjadi
               G
Kau tersenyum mesra
             Am
Dan genggam tangannya
      F
Siapakah dia
          C
Yang bersamamu
           G
Bukankah diriku ini
        Am
Masih kekasihmu 
       F
Ku hampiri
                  C
Ku tanya apa yang terjadi
               G
Sedangkan kau gugup
                   Am
Dan mengelak tak kenali ku 
          F
Kau pungkiri
                 C
Dari semua pertanyaanku
            G
Mestinya ku marah malah
             Am
Ku terlihat bersalah
 
Chorus
          F
Apa kau amnesia
          C
Apa kau amnesia
           G
Terus kerutkan kening
           Am
Dan geleng kepala
 
Verse
         F
Tak percaya ini
           C
Telah terjadi
               G
Kau tersenyum mesra
             Am
Dan genggam tangannya 
      F
Siapakah dia
          C
Yang bersamamu
           G
Bukankah diriku ini
        Am
Masih kekasihmu
 
Chorus
          F
Apa kau amnesia
          C
Apa kau amnesia
            G
Terus kerutkan kening
           Am
Dan geleng kepala 
          F
Apa kau amnesi
          C
Apa kau amnesia
             G
Dan berlagak mengingat
                 Am
Tak kunjung kau ingat aku oh..
 
Instrument
Bb F C G Am
Bb Dm C E
 
Bridge
Am      F
Kau pungkiri
                 C
Dari semua pertanyaanku
            G
Mestinya ku marah malah
             Am
Ku terlihat bersalah
 
Chorus
          F
Apa kau amnesia
          C
Apa kau amnesia
           G
Terus kerutkan kening
           Am
Dan geleng kepala
          F
Apa kau amnesia
          C
Apa kau amnesia
           G
Terus kerutkan kening
           Am
Dan geleng kepala
           F
Apa kau amnesia
          C
Apa kau amnesia
             G
Dan berlagak mengingat
                  Am
Tak kunjung kau ingat aku 
 
Verse
          F                C
Apa kau amnesia, apa kau amnesia
(kau amnesia)
         G
Terus kerutkan kening amnesia
           Am
Dan geleng kepala kau amnesia
          F                C
Apa kau amnesia, apa kau amnesia
(kau amnesia)
             G
Dan berlagak mengingat amnesia
                  Am
Tak kunjung kau ingat aku, kau amnesia 
 
Outro
          F
Apa kau amnesia
          C
Apa kau amnesia
          G
Kau akan mengingat
      Am
Ini selamanya.*
 

(SIS)

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