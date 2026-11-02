JAKARTA - Al Ghazali merilis single Amnesia, pada Oktober 2016. Lagu yang merupakan OST sinetron Anak Jalanan tersebut bercerita tentang seseorang yang memergoki kekasihnya bermesraan dengan pria lain.
Saat pria itu berusaha mengonfrontasi sang kekasih, perempuan itu justru pura-pura tidak mengenali kekasihnya. Hal itu membuat pria itu kecewa dan sakit hati. Setelah 10 tahun dirilis, lagu itu kembali viral di Spotify.
Amnesia menempati peringkat sembilan chart Top Songs Spotify Indonesia dengan total 43,17 juta streams di Spotify. Yuk, melihat lirik lagu dan chord gitar Amnesia dari Al Ghazali berikut ini.
Intro
F C G Am
Verse
F
Tak percaya ini
C
Telah terjadi
G
Kau tersenyum mesra
Am
Dan genggam tangannya
F
Siapakah dia
C
Yang bersamamu
G
Bukankah diriku ini
Am
Masih kekasihmu
F
Ku hampiri
C
Ku tanya apa yang terjadi
G
Sedangkan kau gugup
Am
Dan mengelak tak kenali ku
F
Kau pungkiri
C
Dari semua pertanyaanku
G
Mestinya ku marah malah
Am
Ku terlihat bersalah
Chorus
F
Apa kau amnesia
C
Apa kau amnesia
G
Terus kerutkan kening
Am
Dan geleng kepala
Verse
F
Tak percaya ini
C
Telah terjadi
G
Kau tersenyum mesra
Am
Dan genggam tangannya
F
Siapakah dia
C
Yang bersamamu
G
Bukankah diriku ini
Am
Masih kekasihmu
Chorus
F
Apa kau amnesia
C
Apa kau amnesia
G
Terus kerutkan kening
Am
Dan geleng kepala
F
Apa kau amnesi
C
Apa kau amnesia
G
Dan berlagak mengingat
Am
Tak kunjung kau ingat aku oh..
Instrument
Bb F C G Am
Bb Dm C E
Bridge
Am F
Kau pungkiri
C
Dari semua pertanyaanku
G
Mestinya ku marah malah
Am
Ku terlihat bersalah
Chorus
F
Apa kau amnesia
C
Apa kau amnesia
G
Terus kerutkan kening
Am
Dan geleng kepala
F
Apa kau amnesia
C
Apa kau amnesia
G
Terus kerutkan kening
Am
Dan geleng kepala
F
Apa kau amnesia
C
Apa kau amnesia
G
Dan berlagak mengingat
Am
Tak kunjung kau ingat aku
Verse
F C
Apa kau amnesia, apa kau amnesia
(kau amnesia)
G
Terus kerutkan kening amnesia
Am
Dan geleng kepala kau amnesia
F C
Apa kau amnesia, apa kau amnesia
(kau amnesia)
G
Dan berlagak mengingat amnesia
Am
Tak kunjung kau ingat aku, kau amnesia
Outro
F
Apa kau amnesia
C
Apa kau amnesia
G
Kau akan mengingat
Am
Ini selamanya.*
(SIS)
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