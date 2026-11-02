Lirik Lagu dan Chord Gitar Amnesia dari Al Ghazali yang Kembali Viral di Spotify

JAKARTA - Al Ghazali merilis single Amnesia, pada Oktober 2016. Lagu yang merupakan OST sinetron Anak Jalanan tersebut bercerita tentang seseorang yang memergoki kekasihnya bermesraan dengan pria lain.

Saat pria itu berusaha mengonfrontasi sang kekasih, perempuan itu justru pura-pura tidak mengenali kekasihnya. Hal itu membuat pria itu kecewa dan sakit hati. Setelah 10 tahun dirilis, lagu itu kembali viral di Spotify.

Amnesia menempati peringkat sembilan chart Top Songs Spotify Indonesia dengan total 43,17 juta streams di Spotify. Yuk, melihat lirik lagu dan chord gitar Amnesia dari Al Ghazali berikut ini.

AMNESIA-AL GHAZALI

Intro

F C G Am



Verse

F

Tak percaya ini

C

Telah terjadi

G

Kau tersenyum mesra

Am

Dan genggam tangannya

F

Siapakah dia

C

Yang bersamamu

G

Bukankah diriku ini

Am

Masih kekasihmu

F

Ku hampiri

C

Ku tanya apa yang terjadi

G

Sedangkan kau gugup

Am

Dan mengelak tak kenali ku

F

Kau pungkiri

C

Dari semua pertanyaanku

G

Mestinya ku marah malah

Am

Ku terlihat bersalah



Chorus

F

Apa kau amnesia

C

Apa kau amnesia

G

Terus kerutkan kening

Am

Dan geleng kepala



Verse

F

Tak percaya ini

C

Telah terjadi

G

Kau tersenyum mesra

Am

Dan genggam tangannya

F

Siapakah dia

C

Yang bersamamu

G

Bukankah diriku ini

Am

Masih kekasihmu



Chorus

F

Apa kau amnesia

C

Apa kau amnesia

G

Terus kerutkan kening

Am

Dan geleng kepala

F

Apa kau amnesi

C

Apa kau amnesia

G

Dan berlagak mengingat

Am

Tak kunjung kau ingat aku oh..



Instrument

Bb F C G Am

Bb Dm C E



Bridge

Am F

Kau pungkiri

C

Dari semua pertanyaanku

G

Mestinya ku marah malah

Am

Ku terlihat bersalah



Chorus

F

Apa kau amnesia

C

Apa kau amnesia

G

Terus kerutkan kening

Am

Dan geleng kepala

F

Apa kau amnesia

C

Apa kau amnesia

G

Terus kerutkan kening

Am

Dan geleng kepala

F

Apa kau amnesia

C

Apa kau amnesia

G

Dan berlagak mengingat

Am

Tak kunjung kau ingat aku



Verse

F C

Apa kau amnesia, apa kau amnesia

(kau amnesia)

G

Terus kerutkan kening amnesia

Am

Dan geleng kepala kau amnesia

F C

Apa kau amnesia, apa kau amnesia

(kau amnesia)

G

Dan berlagak mengingat amnesia

Am

Tak kunjung kau ingat aku, kau amnesia



Outro

F

Apa kau amnesia

C

Apa kau amnesia

G

Kau akan mengingat

Am

Ini selamanya.*



(SIS)

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