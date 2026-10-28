Hamil karena Kesalahan Medis, Hidupnya Berubah Drastis! Sinopsis Bayi Tak Terduga Sang CEO di V+Short

JAKARTA – Bagaimana jika sebuah pemeriksaan medis justru menjadi awal dari kisah cinta yang tak pernah dibayangkan? Inilah premis unik Bayi Tak Terduga Sang CEO, microdrama V+Short. Ikuti kisah Praeng dan seorang CEO playboy yang kehidupannya berubah setelah sebuah kejadian mengejutkan di V+Short! Download dengan klik link di sini.

Sinopsis Bayi Tak Terduga Sang CEO

Praeng adalah seorang perempuan muda yang polos dan memiliki luka mendalam akibat masalah keluarganya. Hidupnya berubah drastis setelah sebuah kesalahan dalam prosedur medis membuatnya menghadapi situasi yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan, yakni kehamilan yang melibatkan sperma Kawin, seorang CEO tampan yang dikenal memiliki reputasi sebagai playboy.

Kawin dan Praeng berasal dari dunia yang berbeda. Namun, kejadian tak terduga tersebut membuat keduanya terhubung dalam situasi yang rumit. Di tengah kebingungan dan berbagai persoalan yang harus dihadapi, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar keterikatan akibat keadaan.

Seiring berjalannya waktu, Kawin mulai mengenal sisi lain Praeng dan membantunya menghadapi luka lama yang selama ini membebani hidupnya. Di sisi lain, kedekatan mereka membuka kesempatan bagi keduanya untuk memahami arti kepercayaan, ketulusan, dan cinta yang sesungguhnya.

Namun, di balik kehamilan yang mengubah hidup mereka, tersimpan sebuah kebenaran yang belum terungkap. Mampukah Praeng dan Kawin menghadapi semua rahasia yang ada dan menemukan kebahagiaan bersama? Temukan kelanjutan kisah mereka dalam microdrama Bayi Tak Terduga Sang CEO di V+Short!

Download V+Short dan Temukan Kisah Cinta Mereka!

Penasaran dengan perjalanan Praeng dan Kawin? Bagaimana mereka menghadapi situasi yang mengubah hidup, membangun kepercayaan, dan mengungkap rahasia di balik kehamilan yang tak terduga? Jangan lewatkan keseruannya! Download aplikasi V+Short sekarang dan nikmati beragam microdrama menarik yang siap menemani waktu santai kamu. Temukan kisah favoritmu dan ikuti setiap kejutan ceritanya hanya di V+Short!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri