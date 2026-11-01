Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 83: Pengakuan Mengejutkan Reno dan Terbongkarnya Kebohongan Prisil

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Memasuki episode ke-83, serial drama favorit pemirsa Ternyata Ini Cinta menghadirkan babak baru yang semakin menegangkan dan penuh intrik. Pada tayangan hari Minggu, 1 November 2026, para penggemar akan disuguhkan dengan pengungkapan rahasia besar serta ujian berat yang harus dihadapi oleh karakter-karakter utamanya.

Di tengah duka dan peliknya persidangan kasus kematian ayah Luna, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Reno. Ia tiba-tiba menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut, sebuah pengakuan yang mengancamnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun, Saga tidak menelan mentah-mentah pengakuan tersebut. Instingnya meyakini ada dalang besar yang berlindung di balik jeruji besi Reno. Kecurigaan Saga semakin tajam mengarah pada Dewa, setelah ia menemukan bukti bahwa Dewa secara rutin mengirimkan uang tutup mulut kepada keluarga Reno. Tanpa ragu, Saga kini bertekad menyusun strategi untuk membongkar kejahatan Dewa.

Sementara itu, prahara rumah tangga Roman dan Prisil memasuki babak akhir. Roman akhirnya mengambil langkah tegas untuk menceraikan Prisil. Dengan bantuan kuasa hukumnya dan kesaksian kunci dari Olive, kebohongan besar Prisil mengenai kehamilan palsunya perlahan terungkap ke permukaan. Bukannya merenungi kesalahannya, Prisil justru semakin bertingkah semena-mena selama menumpang di kediaman Martha. Ulahnya yang tak terkendali memaksa Luna turun tangan membereskan kekacauan, sekaligus menguji batas kesabaran Martha dan Luna.

Drama ini juga diwarnai dengan kepergian Marco ke Jerman untuk mendampingi pengobatan Nadya. Kepergian yang mendadak tanpa salam perpisahan langsung ini mau tidak mau meninggalkan luka tersendiri di hati Luna. Di tempat lain, Saga berusaha membuktikan kesetiaannya pada janji yang ia buat kepada Reno dengan menjaga Mira yang kini terpuruk dan kesepian.

Mampukah Saga menemukan celah untuk membongkar permainan licik Dewa dan membebaskan Reno dari jeratan fitnah? Dan bagaimana akhir dari nasib rumah tangga Roman setelah semua manipulasi Prisil terkuak?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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