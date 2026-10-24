Sinopsis Microdrama Wajah Baruku Jadi Mimpi Buruknya, Tonton di V+Short!

JAKARTA – V+Short menghadirkan microdrama terbaru berjudul Wajah Baruku Jadi Mimpi Buruknya yang berkisah tentang seorang pewaris kaya yang harus kehilangan segalanya akibat pengkhianatan orang dekat.

Sebelum mengikuti sinopsis lengkapnya, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi V+Short dengan mengklik tautan ini. Yuk, simak sinopsis lengkapnya berikut ini!

Sinopsis Wajah Baruku Jadi Mimpi Buruknya

Kelly Harrington memiliki kehidupan yang diimpikan banyak orang. Terlahir sebagai pewaris keluarga kaya raya, ia menikmati kemewahan sekaligus kehidupan rumah tangga bersama suaminya, Toby.

Namun di balik kesempurnaan hidupnya, tersimpan pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Serangan air keras mengubah hidup Kelly menjadi tragedi. Wajahnya rusak, hidupnya hancur, dan masa depannya lenyap sekejap mata.

Lebih menyakitkan lagi, orang-orang yang seharusnya berada di sisinya justru menyimpan rahasia yang membuatnya kehilangan kepercayaan. Setelah kejadian tragis itu, Kelly dinyatakan meninggal dunia.

Namanya pun seolah menghilang dari kehidupan yang dahulu menjadi miliknya. Namun, benarkah kisah Kelly benar-benar berakhir? Sekitar 2 tahun kemudian, mansion keluarga Harrington kedatangan pelayan baru bernama Becca.

Dengan wajah dan nama baru, Kelly membongkar satu per satu rahasia di balik kehancuran hidupnya. Toby sang suami adalah orang pertama yang dipantaunya. Sebagai pelayan, Becca harus menjaga sikap agar misinya berjalan dengan mulus.

Becca harus bisa membaca situasi dan menyembunyikan sesuatu yang bisa menjadi batu sandungan baginya. Namun semakin lama dia berada di rumah itu, semakin sulit pula baginya memisahkan tujuan pribadi dan perasaan yang selama ini dipendamnya.

Di sisi lain, hubungan Kelly dengan putrinya menjadi bagian paling emosional dari kisah ini. Ketiadaan Kelly dalam hidup sang anak menyisakan pertanyaan tentang kepercayaan, kehilangan, dan ikatan keluarga yang mungkin belum sepenuhnya terputus.