Sinopsis Microdrama V+Short Balas Dendam dari Kubur: Kisah Saudara Kembar yang Menyamar!

Sinopsis Microdrama V+Short Balas Dendam dari Kubur: Kisah Saudara Kembar yang Menyamar! (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Suka menonton microdrama dengan cerita penuh rahasia, balas dendam, dan konflik keluarga? Tampaknya, microdrama terbaru V+Short Balas Dendam dari Kubur ini bisa masuk watchlist Anda!

Tapi sebelum masuk ke sinopsis, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi V+Short di sini ya.

Microdrama Balas Dendam dari Kubur bercerita tentang Alice yang nekat menyamar sebagai saudara kembar identiknya, Grace. Bukan tanpa alasan, dia melakukan itu dengan satu tujuan: mencari keadilan.

Yuk, simak sinopsis Balas Dendam dari Kubur berikut ini sebelum menonton!

Sinopsis Microdrama Balas Dendam dari Kubur

Microdrama Balas Dendam dari Kubur berkisah tentang Alice yang memiliki saudara kembar identik bernama Grace. Setelah Grace mengalami kejadian tragis, Alice ingin membalas dendam.

Bukan sekadar ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Alice datang dengan misi balas dendam. Ia menargetkan Matthew dan Fiona yang Ia yakini mencoba menghabisi Grace demi harta.