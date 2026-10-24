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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 75: T-Rex Rusak, Luna Terpukul!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |15:05 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 75: T-Rex Rusak, Luna Terpukul!
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 75: T-Rex Rusak, Luna Terpukul! (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 75 bercerita tentang Luna yang sangat terpukul saat tahu T-Rex, motor kesayangannya rusak parah setelah dipinjam Marco. 

Bagi Luna, motor itu tak sekadar kendaraan biasa karena menyimpan kenangan bersama papa dan sang ayah.  Marco yang merasa bersalah pun berjanji akan bertanggung jawab atas kerusakan T-Rex. 

Namun kekecewaan Luna membuat hubungannya dengan Marco sempat canggung. Di tengah situasi tersebut, Saga hadir untuk menenangkan Luna. Ia juga berusaha memperbaiki motor kesayangan Luna agar bisa kembali digunakan. 

Sementara itu, masalah Prisil semakin rumit setelah Olive yang sedang hamil mendesaknya untuk menyediakan tempat tinggal dan uang. Terdesak tuntutan Olive, Prisil memastikan usia kandungan perempuan itu lewat USG.

Di sekolah, Luna dan Mila justru mendapat kejutan ketika Bu Betty memasangkan mereka dalam satu kelompok untuk tugas akhir. Permusuhan yang belum reda membuat tugas akhir mereka terancam berantakan. 

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