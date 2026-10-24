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Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 7: Sera ke Sukabumi, Kenzi Ungkap Rahasia Masa Lalu!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 7: Sera ke Sukabumi, Kenzi Ungkap Rahasia Masa Lalu!
Terbaik Itu Kamu
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 7 bercerita tentang Wilda yang terus berusaha mendekati Larasati untuk membujuknya menjadi investor di Novelle Beauty. 

Ia berharap, kerja sama tersebut dapat membantunya menyingkirkan Sera dari posisi CEO. Sementara itu, Sera mengajak Kenzi ke butik untuk mengganti gaun yang dikiranya rusak. 

Sera kemudian membelikan baju baru untuk Kenzi, namun keberadaan mereka justru menimbulkan kecurigaan Prayoga. Saat melihat Kenzi berjalan bersama Sera, Prayoga langsung menghubunginya melalui telepon.

Kenzi berusaha menutupi keberadaannya dengan berbohong bahwa dia sedang berada di jalan dan hendak pulang. Jawaban tersebut justru membuat Prayoga semakin curiga. 

Dia mengingatkan Kenzi agar tetap fokus menghadapi pertandingan dan tidak membiarkan masalah perempuan mengganggu konsentrasinya.

Sementara itu, kecurigaan Prayoga semakin kuat setelah Clara mengatakan Kenzi pernah membantu Sera. Tak ingin kehilangan kendali atas anak buahnya, Prayoga pun meminta Bimo untuk terus mengawasi Kenzi.

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