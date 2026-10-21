Kiara McKenna Hilang, Teror Pulau Marunda Makin Mencekam Episode 3 VISION+

JAKARTA – Teror di Pulau Marunda semakin mencekam setelah serangkaian kejadian misterius mulai menghantui lima dokter muda yang datang untuk membantu warga setempat. Kali ini, hilangnya Suci (Kiara McKenna) menambah ketegangan dalam serial original VISION+ POTE Episode 3. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Pada episode sebelumnya, Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci, dan Keira (Fergie Brittany) tiba di Pulau Marunda untuk menangani wabah misterius. Namun, misi kemanusiaan mereka perlahan berubah menjadi pengalaman mengerikan setelah mereka mengetahui adanya larangan mendekati Telaga Terlarang yang menyimpan sejarah kelam.

Di Episode 2, sebuah keputusan yang diambil Suci membawa cerita ke arah yang semakin misterius. Tanpa disadari, kejadian di telaga tersebut menjadi awal dari teror yang mulai mengusik ketenangan Pulau Marunda. Memasuki Episode 3, situasi semakin menegangkan ketika Suci tiba-tiba menghilang.

Keberadaannya yang tidak diketahui membuat Sarah, Raka, dan Keira berusaha mencari petunjuk untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pencarian tersebut justru menyisakan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah situasi tersebut, Fandy terlihat menyimpan sesuatu yang belum diketahui oleh anggota tim lainnya. Sikapnya pun menambah misteri di balik hilangnya Suci.

Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Suci menghilang? Dan mengapa kejadian tersebut terasa berkaitan dengan rahasia yang menyelimuti Pulau Marunda? Sementara itu, Keira mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kemampuannya dalam merasakan hal-hal di luar nalar membuatnya semakin peka terhadap suasana mencekam yang menyelimuti pulau tersebut. Ancaman yang sebelumnya terasa jauh kini perlahan menjadi semakin nyata.

Bagi Sarah dan anggota tim lainnya, hilangnya Suci menjadi persoalan yang harus segera diungkap. Namun, di pulau yang menyimpan banyak rahasia ini, tidak semua kejadian dapat dijelaskan dengan logika. Di balik ketenangan desa, ada misteri yang perlahan mulai menunjukkan keberadaannya.

Lantas, ke mana Suci menghilang? Apa yang sebenarnya disembunyikan Fandy? Dan apakah hilangnya Suci menjadi pertanda bahwa teror di Pulau Marunda baru saja dimulai? Temukan jawabannya di original series VISION+, POTE. Saksikan kelanjutan perjalanan Sarah dan tim medisnya dalam mengungkap misteri Pulau Marunda yang semakin mencekam. Aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- per bulan sekarang dan jangan lewatkan episode terbaru POTE hanya di VISION+.

(kha)

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