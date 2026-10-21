VISION+ Rilis Teaser Poster Serial Pay Later 2, Amanda Manopo Kembali Hadir dengan Fajar Sadboy!

JAKARTA – Setelah sukses mencuri perhatian lewat musim pertamanya, serial original VISION+ “Pay Later 2” siap kembali menyapa penonton dengan cerita baru yang tak kalah menarik. Lewat teaser poster terbarunya, serial ini memberikan gambaran awal tentang dunia Tika yang diperankan Amanda Manopo dan orang-orang di sekelilingnya yang siap menghadirkan drama dan komedi.

Dalam teaser poster tersebut, Amanda Manopo kembali mencuri perhatian lewat penampilannya sebagai Tika. Dengan balutan blazer pink yang mencolok, Tika tampil percaya diri di tengah visual penuh warna yang menjadi daya tarik poster Pay Later 2. Selain itu, Fajar Sadboy juga kembali hadir untuk meramaikan di season 2 ini.

Amanda Manopo Kembali sebagai Tika Di Pay Later 2, Amanda Manopo kembali memerankan Tika, seorang selebtok yang berusaha membangun kembali citra diri dan kariernya di media sosial. Bagi Tika, engagement dan popularitas memang penting, tetapi kehidupan nyata ternyata tak semudah yang terlihat di layar.

Masalah kembali menghampirinya ketika Umar (Fajar Sadboy), sang adik, terjerat judi online dan pinjaman online. Situasi tersebut membuat Tika harus menghadapi persoalan keluarga sekaligus berjuang merintis kembali kariernya. Konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ini menjadi salah satu hal menarik yang patut dinantikan dari kelanjutan kisahnya. Namun, cerita Pay Later 2 bukan hanya soal masalah dan hutang yang bikin pusing.

Serial ini juga menghadirkan komedi dari tingkah unik para karakternya, dinamika keluarga yang penuh warna, hingga urusan asmara yang bisa membuat penonton ikut gemas. Teaser Poster yang Bikin Penasaran Warna pink yang dominan, ekspresi para pemain, serta judul Pay Later 2 yang tampil mencolok membuat teaser poster ini terasa ceria sekaligus penuh tanda tanya.

Ada banyak hal yang bisa membuat penonton penasaran, mulai dari kelanjutan perjuangan Tika hingga berbagai persoalan yang mungkin muncul di sekelilingnya. Sesuai dengan nuansa drama komedi yang diusung, Pay Later 2 siap memadukan cerita keluarga, romansa, dan isu sosial dalam satu tontonan! Serial original Vision+ Pay Later 2 dijadwalkan tayang coming soon dengan episode baru setiap hari Kamis.

Serial bergenre drama dan komedi ini hadir dengan delapan episode berdurasi sekitar 45 menit per episode. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisah Amanda Manopo sebagai Tika, lengkap dengan drama keluarga, urusan asmara, dan tingkah para karakter yang siap menghibur! Nantikan Pay Later 2 hanya di VISION+!



(kha)

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