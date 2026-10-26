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Amanda Manopo Bikin Heboh di Teaser Trailer Serial Pay Later 2 VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |21:02 WIB
Amanda Manopo Bikin Heboh di Teaser Trailer Serial <i>Pay Later 2</i> VISION+ 
Amanda Manopo dan Kenny Austin di Pay Later 2
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JAKARTA – Amanda Manopo kembali mencuri perhatian. Dalam teaser trailer serial Pay Later 2, Amanda terlihat naik ke genteng sambil memegang sapu. Aksi Amanda Manopo ini langsung mengundang rasa penasaran, apalagi teaser berdurasi 33 detik tersebut ramai di Instagram @visionplusid.

Momen unik Amanda ini menjadi salah satu cuplikan yang menarik perhatian menjelang perilisan Pay Later 2, serial original VISION+ yang memadukan drama keluarga, komedi, hingga romansa. Dengan tingkah para karakternya yang unik, musim terbaru ini siap menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tetap menghibur. 

Sebelum lanjut, download dan aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- agar bisa nonton Amanda Manopo dengan klik di sini. 

Dalam teaser trailer berdurasi 33 detik, Amanda Manopo tampil dengan aksi yang tak biasa, yakni naik ke genteng sambil membawa sapu sambil berteriak “Umar!”. Adegan singkat tersebut sukses memancing rasa penasaran penonton tentang situasi yang sebenarnya terjadi dalam serial ini. 

Amanda kembali memerankan Tika, seorang selebtok yang berusaha membangun kembali citra dan kariernya di media sosial. Namun, kehidupannya tak berjalan mulus ketika masalah pinjaman online kembali menghampiri keluarganya akibat ulah sang adik, Umar yang diperankan Fajar Sadboy. 

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