Beli Motorola moto G77 power, Bonus Subscription VISION+ untuk Streaming Konten Favorit!

JAKARTA – VISION+ memberikan bonus subscription senilai hingga Rp365.000 bagi setiap pembelian smartphone Motorola moto G77 power. Melalui penawaran ini, pengguna dapat menikmati beragam tayangan dalam satu aplikasi, mulai dari pertandingan sepak bola hingga serial yang penuh cerita dengan berbagai genre.

Bonus subscription ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengikuti keseruan AFC Champions League Two 2026/27 serta menonton serial favorit seperti POTE dan My Chef in Crime.

Beragam pilihan konten tersebut siap menemani berbagai momen, mulai dari waktu santai di rumah hingga saat beraktivitas di luar. Pengalaman streaming pun semakin seru dengan dukungan Motorola moto G77 power. Smartphone ini memiliki layar 6,7 inci FHD+ dengan refresh rate 120Hz yang menghadirkan visual mulus dan tajam, serta stereo speaker dengan Dolby Atmos untuk pengalaman audio yang lebih imersif saat menikmati tayangan VISION+.

Bukan hanya untuk hiburan, Motorola Moto G77 juga dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kamera Sony LYTIA™ 600 50MP membantu pengguna mengabadikan momen dengan hasil yang tajam, sementara baterai berkapasitas 7.000 mAh dengan daya tahan hingga 59 jam siap menemani aktivitas dari pagi hingga malam.

Dukungan jaringan 5G dengan MediaTek Dimensity 6300 turut menunjang konektivitas, dilengkapi desain stylish, ketahanan berstandar MIL-STD-810, serta perlindungan Corning® Gorilla® Glass 7i pada layar. Kolaborasi penawaran ini menjadi kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan smartphone dengan beragam fitur sekaligus akses hiburan melalui VISION+.