Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 76: Marco Syok Tahu Tante Nadya Ibu Kandungnya

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. Tayangan ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Selama ini Marco mengenal Nadya sebagai Tante Nadya, sosok yang dekat dengannya. Namun fakta besar akhirnya terungkap, Nadya adalah ibu kandungnya sendiri.

Pengakuan itu bukannya membawa haru, justru memicu luka. Marco merasa hancur, marah, dan kecewa karena merasa ditinggalkan dan dibohongi selama bertahun-tahun. Di tengah luka yang belum sembuh, Marco memilih pergi dan menolak mendengarkan penjelasan apa pun dari Nadya.

Cobaan Marco tak berhenti di situ. Di sekolah, video dirinya bekerja sebagai badut tersebar luas dan menjadi bahan ejekan teman-temannya. Di saat semua orang menertawakannya, hanya Luna yang merasa iba. Luna tahu betul alasan Marco rela bekerja keras, yaitu demi menepati janjinya untuk memperbaiki motor T-Rex.

Sementara itu, Nadya tak menyerah. Ia terus berusaha menemui Marco untuk menjelaskan masa lalu mereka, namun Marco tetap menutup hati. Tanpa sengaja, Luna menyaksikan pertengkaran keduanya. Dari situlah, Luna mulai curiga bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan.