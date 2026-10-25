Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 76: Marco Syok Tahu Tante Nadya Ibu Kandungnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |15:01 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 76: Marco Syok Tahu Tante Nadya Ibu Kandungnya
Ternyata Ini Cinta
A
A
A

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. Tayangan ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Selama ini Marco mengenal Nadya sebagai Tante Nadya, sosok yang dekat dengannya. Namun fakta besar akhirnya terungkap, Nadya adalah ibu kandungnya sendiri.

Pengakuan itu bukannya membawa haru, justru memicu luka. Marco merasa hancur, marah, dan kecewa karena merasa ditinggalkan dan dibohongi selama bertahun-tahun. Di tengah luka yang belum sembuh, Marco memilih pergi dan menolak mendengarkan penjelasan apa pun dari Nadya.

Cobaan Marco tak berhenti di situ. Di sekolah, video dirinya bekerja sebagai badut tersebar luas dan menjadi bahan ejekan teman-temannya. Di saat semua orang menertawakannya, hanya Luna yang merasa iba. Luna tahu betul alasan Marco rela bekerja keras, yaitu demi menepati janjinya untuk memperbaiki motor T-Rex.

Sementara itu, Nadya tak menyerah. Ia terus berusaha menemui Marco untuk menjelaskan masa lalu mereka, namun Marco tetap menutup hati. Tanpa sengaja, Luna menyaksikan pertengkaran keduanya. Dari situlah, Luna mulai curiga bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/598/3249995//terbaik_itu_kamu-WrvR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 7: Sera ke Sukabumi, Kenzi Ungkap Rahasia Masa Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/598/3249959//terikat_janji-nUzN_large.png
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 200: Sena Pertemukan Davina dengan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/598/3249980//ternyata_ini_cinta-RPBw_large.png
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 75: T-Rex Rusak, Luna Terpukul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/598/3249826//ternyata_ini_cinta-SVHw_large.png
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 74: Marco Diserang Geng Rendy, Nadya Idap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/598/3249760//terbaik_itu_kamu-LRWw_large.jpg
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 6: Ambisi Wilda Ambil Alih Posisi CEO dari Sera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/598/3249511//terbaik_itu_kamu-lFEZ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 5: Wilda Siap Rebut Kursi CEO dari Sera
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement