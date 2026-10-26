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Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 9: Pengakuan Kenzi Mengubah Segalanya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |17:01 WIB
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 9: Pengakuan Kenzi Mengubah Segalanya
Terbaik Itu Kamu
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JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Lena meminta Sera menjauhi Kenzi demi keselamatan pria itu. Setelah Alea diam-diam menghubunginya, Kenzi segera mencari Sera dengan bantuan kruk dan berusaha menenangkannya di taman. Kenzi meyakinkan Sera bahwa kecelakaan yang terjadi bukan kesalahannya. Namun, kedekatan mereka dipergoki Prayoga yang khawatir Kenzi akan membongkar kejadian lima tahun lalu. 

Di hadapan Sera, Prayoga berpura-pura menunjukkan kepedulian, tetapi ucapannya tentang biaya rumah sakit yang telah ia lunasi justru terasa seperti ancaman. Lena dan Sera sama-sama berusaha menuntun Kenzi, tetapi Alea menarik Lena pergi. Sera pun kembali menyindir orang-orang bermuka dua dan sosok yang merasa menjadi pahlawan.

Kenzi akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini ia pendam. Lima tahun lalu, ia membantu Bimo membereskan tempat kejadian perkara, mencarikan saksi palsu, dan turut menyebabkan Sera dipenjara. Alea yang mendengar pengakuan itu langsung menjauh, sementara Sera terpukul mengetahui kenyataan tersebut. Keadaan semakin rumit ketika Kenzi menyebut Marvin sebagai pembunuh Bram. Ingatan tentang kekerasan yang dialaminya di penjara dan sikap Marvin di masa lalu kembali menghantui Sera. Ia sempat meninggalkan Kenzi di pinggir jalan, tetapi akhirnya kembali menjemputnya karena kondisi kaki pria itu.

Di sisi lain, Marvin menemui Clara dengan membawa bunga dan memeluknya. Ia berbohong bahwa dirinya mengikuti Sera demi melindungi Clara, lalu mengajak Clara menjalani program kehamilan sesuai jadwal masa subur. Sementara itu, Sera yang masih diliputi trauma mengemudi dengan kecepatan tinggi hingga nyaris mengalami kecelakaan. Di rumah, Alea menegur Kenzi karena kecewa atas pengakuannya dan melarangnya menceritakan semuanya kepada Lena agar ibunya tidak ikut terpukul saat mengetahui kebenaran tersebut.

Malam harinya, Sera mendatangi lobi kantor Clara dan menampar Marvin. Ia menuduh pria itu sebagai pembunuh, tetapi Marvin justru mengancam akan melaporkannya atas penganiayaan karena memiliki rekaman CCTV dan saksi. Setelah Sera pergi, Marvin kembali bersikap manis kepada Clara, meski menyimpan kemarahan dan keinginan untuk membalas Sera. Tanpa sepengetahuan mereka, Sera masih mengamati keduanya dari kejauhan.

Lima tahun sebelumnya di Bali, Kenzi dan Bimo membereskan tempat kejadian perkara. Bimo menyimpan hard disk CCTV asli dan dua flashdisk sebagai jaminan untuk melindungi dirinya dari Prayoga. Tanpa sepengetahuan Bimo, Kenzi mengambil salah satu flashdisk dan berusaha mengetahui isinya. Ia bahkan menculik anjing milik Bli Wayan untuk memaksa pria itu membantu mengungkap informasi yang dibutuhkan. Dari Bli Wayan, Kenzi mendapat petunjuk tentang atasannya di Jakarta, Atifah Kartika. Kenzi kemudian menunjukkan rekaman CCTV kepada Atifah dan membujuknya meninjau ulang kasus Sera. Meski awalnya takut kepada Prayoga, Atifah diingatkan Kenzi tentang reputasi dan warisan yang telah ia bangun. Kenzi kemudian menyaksikan dari kejauhan saat Sera bebas dari penjara dan menangis dalam pelukan Lita. Terungkap bahwa Kenzi telah membantu meringankan hukuman Sera.

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