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Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 8: Rahasia Sera Terbongkar di Hadapan Kenzi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |17:01 WIB
Sinopsis <i>Terbaik Itu Kamu</i> Eps 8: Rahasia Sera Terbongkar di Hadapan Kenzi
Terbaik Itu Kamu
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JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28 Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Episode 8 TIK dibuka dengan adegan yang bikin jantung berhenti. Dalam perjalanan menuju Desa Ciptarasa melewati Hutan Halimun yang berkabut, motor pinjaman yang dikendarai Kenzi mengalami rem blong di turunan licin.

Di detik-detik kritis, Kenzi mengambil keputusan heroik. Ia menyuruh Sera melompat menyelamatkan diri, sementara ia sendiri ikut jatuh ke jurang bersama motornya. Sera yang panik turun menyusul dan menemukan Kenzi tergeletak pingsan dengan kepala berdarah.

Di tengah hutan, sisi lain Sera terlihat. Dengan sigap ia membidai kaki Kenzi yang cedera menggunakan ranting pohon dan sobekan bajunya sendiri. Saat Kenzi akhirnya sadar, suasana justru berubah canggung tapi jujur. Kenzi mengaku sudah lama tahu Sera menyamar menjadi Sari. Bahkan ia meledek, gigi dan tompel palsu Sera itu terlalu berlebihan.

Momen keterbukaan itu dimanfaatkan Sera. Ia akhirnya jujur tentang alasan penyamarannya, untuk mencari tahu peran Marvin dan Clara dalam fitnah yang menghancurkan hidupnya. Sera juga mengajak Kenzi untuk ikut menyelidiki bisnis mencurigakan Prayoga. Namun, Kenzi berada di posisi sulit. Ia tetap setia pada Prayoga, karena keluarganya sejak lama bergantung pada sosok tersebut. Di tengah ketegangan itu, mereka berbagi kimbab dan sebuah rahasia kecil terungkap: Kenzi ternyata geli pada ulat bulu.

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