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Sinopsis Sinetron Baru RCTI Terbaik Itu Kamu, Proyek Jefri Nichol dan Salsabila Andriani

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |19:00 WIB
Sinopsis Sinetron Baru RCTI <i>Terbaik Itu Kamu</i>, Proyek Jefri Nichol dan Salsabila Andriani
Sinopsis Sinetron Baru RCTI {Terbaik Itu Kamu}, Proyek Jefri Nichol dan Salsabila Andriani. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinetron Terbaik Itu Kamu memulai debutnya di RCTI, pada Senin (19/10/2026). Dibintangi Jefri Nichol dan Salsabila Andriani, sinetron yang mengawinkan genre romance, family, dan laga ini mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran.

Episode 1 dan 2 sinetron Terbaik Itu Kamu bercerita tentang kisah cinta yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Namun bagi Sera yang merupakan putri pemilik perusahaan kosmetik Novelle Beauty, cinta justru membawanya ke titik terendah dalam hidup. 

Dia menerima lamaran Marvin setelah 3 tahun menjalin hubungan. Namun, masa depan yang dia bayangkan bersama sang kekasih seketika runtuh ketika Bram, rekan bisnis Marvin, tewas dalam sebuah insiden di calon rumah baru mereka di Bali. 

Tanpa menyadari bahwa dirinya tengah masuk dalam perangkap, Sera justru menjadi orang yang harus menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Demi menyelamatkan diri, Marvin meminta bantuan Clara, mantan kekasihnya, serta ayah Clara, Prayoga, yang cukup memiliki pengaruh.

Mereka menyusun skenario untuk merekayasa tempat kejadian perkara dengan bantuan Bimo dan Kenzi, anak buah Prayoga. Kenzi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya telah dilibatkan dalam upaya menutupi kejahatan. 

Rencana itu membuat Sera dijadikan kambing hitam atas kematian Bram. Kesaksian palsu Marvin dan Clara semakin memperburuk posisinya hingga ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Di balik jeruji besi, penderitaan Sera belum berakhir. Ayahnya, Alfian, meninggal dunia saat ia masih menjalani hukuman. Sementara itu, Wilda, adik Sera sekaligus kekasih Bram, percaya bahwa kakaknya benar-benar telah membunuh pria yang dicintainya. 

Keyakinan tersebut membuat kebencian Wilda terhadap Sera semakin dalam. Di sisi lain, Kenzi akhirnya mengetahui kebenaran di balik kasus Bram. Namun, ancaman Prayoga terhadap keselamatan keluarganya memaksanya bungkam, membuat Sera tetap harus menanggung hukuman atas kejahatan yang bukan dilakukannya.

 

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