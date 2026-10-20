Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 3: Kenzi Mulai Curiga, Identitas Asli Sera Terancam Terbongkar

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 3. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Terbaik Itu Kamu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action.

Dibintangi oleh Salshabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di sebuah kafe, Sera tak sengaja menjatuhkan kue milik Kenzi hingga pria itu menyebutnya “anak orang kaya sombong”. Sementara itu, Wilda mengacak-acak kamar Sera, tetapi Vonny tetap menyayangi dan memercayainya.

Demi mencari bukti untuk membersihkan namanya dari kasus lima tahun lalu, Sera menyamar sebagai petugas kebersihan dengan identitas Sari Puspita. Di kontrakan Lita, ia mengubah penampilannya menggunakan wig, kacamata, dan tahi lalat palsu sebelum menerima KTP serta name tag untuk identitas barunya.

Keesokan harinya, Sera berangkat ke Velox Express, tetapi terjebak macet hingga akhirnya menumpang motor Kenzi yang baru selesai salat Dhuha. Sepanjang perjalanan, keduanya terus beradu mulut. Setibanya di kantor, Sera berpapasan dengan Marvin dan Clara di lift. Beruntung, keduanya tidak mengenalinya sehingga penyamarannya tetap aman.

Kemudian, Sera menyelinap ke ruangan Clara untuk mencari informasi, tetapi laptop yang ingin dibukanya terkunci kata sandi. Saat Bimo masuk, ia bersembunyi di kolong meja.