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Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 6: Ambisi Wilda Ambil Alih Posisi CEO dari Sera

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |15:30 WIB
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 6: Ambisi Wilda Ambil Alih Posisi CEO dari Sera
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 6: Ambisi Wilda Ambil Alih Posisi CEO dari Tangan Sera. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis Terbaik Itu Kamu episode 6 bercerita tentang Sera yang menyetujui ajakan Marvin untuk bertemu di sebuah kafe. Dalam pertemuan tersebut, Marvin meminta maaf dan mengaku telah dijebak oleh keluarga Clara. 

Dia bahkan berniat menceraikan Clara demi bisa kembali bersama Sera. Namun Sera dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyebut Marvin sebagai pengecut. Sera kecewa karena rekaman pengakuan Marvin gagal tersimpan akibat ponselnya kehabisan baterai. 

Sementara itu, Marvin menyadari dirinya dibuntuti oleh Bimo dan langsung meluapkan kemarahannya. Bimo menjelaskan, dirinya hanya menjalankan perintah Clara yang kembali memicu pertengkaran di antara pasangan tersebut.

Di sisi lain, Kenzi mendapat tugas dari Prayoga untuk menagih utang sebesar Rp10 miliar kepada Rudi. Namun Rudi mengaku, telah bangkrut karena dijebak oleh jaringan Prayoga. Kenzi yang memberikan kelonggaran waktu kepada Rudi justru harus menerima hukuman dari Prayoga. 

Dengan menggunakan stik golf, Prayoga memukuli dua anak buahnya dan menuntut Kenzi untuk memenangkan pertandingan MMA mendatang. Tekanan tersebut membuat Kenzi semakin terhimpit oleh tuntutan yang harus dipenuhinya.

Sementara itu, saat hendak menuju parkiran, Sari menjadi korban penjambretan. Kenzi yang berada di lokasi langsung membantu melumpuhkan para pelaku. Namun, dalam situasi tersebut, Kenzi tidak sengaja meninju Sari hingga pingsan. 

Ketika memindahkan Sari ke bangku taman, Kenzi mendapati tahi lalat palsu dan wig yang dikenakan perempuan itu terlepas. Rasa curiga membuatnya memeriksa KTP di dalam dompet serta pesan pada ponsel kedua milik Sari. 

Dari temuannya, Kenzi akhirnya mengetahui bahwa perempuan yang selama ini menyamar sebagai Sari ternyata adalah Sera Maharani. Di tempat lain, Lita dan Fischo berhasil menemukan lokasi kontrakan Bagus, sosok yang berpotensi membongkar kebohongan masa lalu Clara dan Marvin. 

 

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