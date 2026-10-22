Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 73: Ancaman Baru Intai Luna dan Marco

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 73: Ancaman Baru Intai Luna dan Marco. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 73 bercerita tentang Luna yang mulai membuka hati dan berdamai dengan masa lalu. Dia bahkan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Prisil.

Namun, niat baiknya justru memicu kemarahan Mila yang menganggap Luna sebagai ancaman bagi keluarganya. Di tengah konflik tersebut, Luna memilih mempertahankan bengkel peninggalan ayahnya dengan memercayakan pengelolaannya kepada Saga.

Melihat Marco kesulitan setelah kehilangan motornya, Luna meminjamkan T-Rex, motor kesayangannya agar pria itu bisa mengikuti balapan. Keputusan itu berujung pada kemenangan yang membuat Marco mendapatkan hadiah Rp5 juta.

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 73: Ancaman Baru Intai Luna dan Marco. (Foto: MNC Media)

Kedekatan Luna dan Marco membuat Saga dilanda cemburu. Di lain pihak, Luna justru mendapati foto masa kecil Marco di dompet Nadya. Hal itu membuat Luna bertanya hubungan Marco dengan Nadya dan Dewa.

Di sisi lain, Dewa berusaha menutupi keterlibatannya dalam misteri kematian Rifky dengan meyakinkan polisi bahwa Reno adalah pelaku utama. Namun, kedatangan Iptu Edwin yang membawa kabar perkembangan kasus membuat Dewa harus tetap waspada.

Belum lagi rahasia besar Prisil yang pura-pura hamil demi mempertahankan Roman, sementara Dewa diam-diam memburu Widya agar tak bertemu Marco. Akankah kebohongan mereka bakal terbongkar?