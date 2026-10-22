Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 196: Mampukah Mayang Menutupi Kebohongannya dari Armand?

JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena akhirnya mempertemukan Davina dengan Henry, ayahnya, dalam sebuah makan malam di restoran mewah Royal Paradise Hotel. Pertemuan yang awalnya berlangsung canggung itu berubah mengejutkan ketika Henry menanyakan pekerjaan Davina dan mengetahui bahwa ia adalah putri kandung Novan Kusuma. Henry langsung teringat Medina dan mendadak meninggalkan makan malam karena terguncang kenyataan tersebut.

Di sisi lain, Armand yang tak sengaja bertemu Henry di hotel mulai curiga ketika mengetahui Henry datang untuk menemui anaknya. Ia teringat peristiwa delapan tahun lalu ketika membantu Mayang menghentikan pencarian Ryan dengan memberikan rekaman CCTV bandara.

Armand berniat menghubungi Mayang untuk memastikan apakah Ryan, anak Henry yang dulu dinyatakan meninggal, benar-benar sudah tiada. Namun, Mayang menghindari panggilannya karena sedang mendampingi Jihan yang hamil anak Dipa.

Sementara itu, Armand mengawasi pengiriman barang ilegal yang disisipkan di antara kardus produk Kusuma Food dan memerintahkan Gilang memastikan semuanya berjalan tanpa kesalahan.