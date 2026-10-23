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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 74: Marco Diserang Geng Rendy, Nadya Idap Kanker

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |17:31 WIB
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 74: Marco Diserang Geng Rendy, Nadya Idap Kanker
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 74 bercerita tentang Luna yang dibuat kesal dengan perhatian Dewa yang terbagi antara dirinya dan Martha. Di lain pihak, ada masalah lebih besar menimpa Marco. 

Marco harus gigit jari karena balapan liar itu membuatnya dikeroyok oleh Geng Rendy sampai motornya rusak parah. Tak hanya itu, uang hasil balapan liar yang dimenangkannya juga harus melayang begitu saja. 

Kondisi itu membuat Marco semakin bersalah karena kendaraan yang dipakainya untuk balapan liar adalah motor kesayangan Luna. Marco pun pulang tanpa membawa uang dan motor. 

Untuk mengumpulkan uang perbaikan motor Luna yang rusak, Marco pun mengambil pekerjaan sebagai badut promosi. Di balik kostum yang menutupi wajahnya, Marco berusaha tersenyum pada orang-orang yang lalu lalang. 

Sementara itu Luna menerima kabar yang mengubah suasana hatinya: Nadya mengidap kanker. Selama 6 bulan terakhir, Nadya menyimpan rapat-rapat penyakitnya dari siapapun, termasuk dari putranya, Marco. Luna juga berjanji menjaga rahasia itu dari Marco. 

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