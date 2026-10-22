Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 5: Wilda Siap Rebut Kursi CEO dari Sera

Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 5: Wilda Bersiap Rebut Kursi CEO? (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 5 bercerita tentang Marvin yang gusar karena teleponnya tidak diangkat oleh Sera. Marvin kemudian datang ke Novelle dan bertemu Wilda yang mengingatkan dirinya sudah menikah.

Saat acara peluncuran kosmetik baru Sera di mall, Clara sengaja menyogok MC agar dirinya dan Marvin dipanggil ke panggung. Clara kemudian menyinggung soal Sera yang seorang mantan narapidana kasus pembunuhan.

Bima yang ada di sana kemudian menyebarkan video lama penamparan Sera ke wartawan dan tamu undangan. Acara pun jadi kacau, image produk Sera rusak dan banyak pesanan yang dibatalkan.

Melihat Sera terpuruk, Kenzi datang menghibur dan membantunya untuk melepaskan emosi serta stres akibat insiden launching, Kenzi mengajak Sera bermain di wahana permainan boxing machine.

Sementara itu melalui flashback, terungkap bahwa Sera bukanlah anak kandung Vonny dan Alvian. Meski Sera sudah tahu hal ini, Vonny berjanji akan terus menjaga Sera dan berharap Wilda tidak mengetahui rahasia ini.

Sari menemukan name tag milik I Bagus Giri yang terjatuh di koridor Velox Express dan menyadari bahwa Bagus yang merupakan saksi palsu 5 tahun lalu adalah karyawan Velox. Sari mencoba mengejar mobil pick-up operasional yang ditumpangi Bagus dengan meminjam motor milik Fischo bersama Lita.

Namun, aksi pengejaran terhenti akibat bersenggolan dengan motor Beto. Sari meminta alamat kontrakan Bagus di Jalan Saidi ke pihak HRD Velox Express dengan alasan ingin mengembalikan ID card. Kenzi mendengar percakapan tersebut dan semakin curiga pada Sari.