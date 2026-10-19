Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 193: Henry Mendesak Veronika Akui Kebenaran Tentang Ryan

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di Hotel Royal Paradise, Henry mendesak Veronika untuk mengakui kebenaran tentang Ryan. Di sini akhirnya terungkap bahwa Veronika pernah memergoki kedekatan Henry dengan Medin dan menemukan catatan yang menunjukkan Henry masih mencintai perempuan itu. Dalam kemarahannya, Veronika mengaku bahwa Ryan bukan anak kandung Henry, melainkan anak Toddy, sahabat mereka. Namun, di masa kini,

Veronika mengakui bahwa pernyataan tersebut hanyalah kebohongan yang ia ucapkan karena sakit hati. Henry bersedia membantu mencari Ryan dengan syarat Veronika membuktikan bahwa Ryan benar-benar anak kandungnya Veronika dan Henry memeriksa daftar tamu Hotel Royal Paradise, tetapi nama Ryan tidak ditemukan.

Meski demikian, Veronika tetap yakin telah melihat putranya di hotel tersebut. Henry kemudian meminta Veronika menepati janjinya, sementara ia mulai dihantui rasa bersalah karen selama ini bersikap dingin kepada Ryan. Pada saat bersamaan, Jihan akhirnya mengungkapka kepada Mayang dan Novan bahwa dirinya positif hamil. Mayang justru panik memikirkan omongan orang lain dan reputasi keluarga, membuat Jihan semakin terpukul. Davina dan Nova menegur Mayang karena seharusnya mereka memberikan dukungan kepada Jihan, buka menambah beban pikirannya. Keesokan paginya, Mayang meminta maaf kepada Jihan dan berjanji bahwa keluarga akan mendampingi kehamilannya. Namun, perkataan Mayang tentang kemungkinan orang orang menggosipkan Jihan dan anaknya justru semakin menghancurkan mental Jihan. Merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa anaknya adalah keturunan Dipa yang seorang penjahat, Jihan diam-diam meninggalkan rumah dalam keadaan putus asa.

Sementara itu, di rumah sakit Veronika mengungkapkan kepada Sena bahwa ia kini merestui hubungannya dengan Davina. Veronika tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dengan menghalangi kebahagiaan anaknya. Sena kemudian membantu Veronika menemukan kemungkinan cara memperoleh sampel DNA Ryan melalui arsip jaringan biologis dari operasi usus buntu yang pernah dijalani Ryan di Arcadi Hospital. Veronika bersemangat dan berencana segera mengurus arsip tersebut untuk membuktikan hubungan darah Ryan dengan Henry. Namun, suasana berubah ketika Sena mengetahui Davin sudah tiba di rumah sakit untuk menjenguknya.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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