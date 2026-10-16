Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 103: Wulan Nyaris Bongkar Rahasia Besar Arumi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 103: Wulan Nyaris Bongkar Rahasia Besar Arumi
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 103: Wulan Nyaris Bongkar Rahasia Besar Arumi. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 103 bercerita tentang Elio dan Kevin yang akhirnya menemukan persembunyian Laura.

Namun situasi berubah mencekam ketika Laura menyerang Elio. Pria itu terluka akibat serangan Laura dan berhasil melarikan diri lagi. Di tengah kepanikan, Arumi nekat menyusul mereka.

Demi menyelamatkan Wulan dari kebrutalan Laura, Arumi mengorbankan diri hingga mengalami luka serius. Elio segera membawa Arumi ke TMC, sementara Kevin gagal menangkap Laura.

Meski Arumi berhasil melewati masa kritis, bahaya belum berakhir dan Laura masih bebas berkeliaran! Sementara itu, Wulan dihantui penyesalan karena selama ini telah menyia-nyiakan Arumi.

Ia bertekad mengungkap rahasia besar terkait Arumi sebenarnya adalah anak kandung Celia! Namun, ancaman Laura terhadap keselamatan Via kembali membuat Wulan ketakutan.

Saat Laura mencekiknya di area parkir TMC, Wulan akhirnya bangkit melawan dan menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Laura menyakiti kedua putrinya. 

Akankah Wulan benar-benar berani membongkar rahasia yang selama ini terkubur, atau Laura kembali melakukan tindakan keji untuk membungkamnya selamanya? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/598/3248377/terikat_janji-Spvn_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 190: Dipa Dalang Penculikan Sena?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/598/3248136/sinopsis_sinetron_terikat_janji_eps_189-dJGo_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 189: Davina Setia Menunggu Sena di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/598/3247614/sinospis_terikat_janji_188-xuic_large.png
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 188: Sena Kritis usai Ditemukan di Jurang, Akankah Bisa Bertahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/598/3247220/terlanjur_mencintaimu-ke19_large.png
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 97: Elio Nyatakan Cinta pada Arumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/598/3247147/terikat_janji-RIpO_large.png
Sinopsis Terikat Janji Eps 185: Ponsel Darurat Bilal Lacak Keberadaan Sena?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/598/3247151/ternyata_ini_cinta-i2qn_large.png
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 62: Luna di Antara Dua Pilihan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement