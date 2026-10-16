Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 103: Wulan Nyaris Bongkar Rahasia Besar Arumi

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 103 bercerita tentang Elio dan Kevin yang akhirnya menemukan persembunyian Laura.

Namun situasi berubah mencekam ketika Laura menyerang Elio. Pria itu terluka akibat serangan Laura dan berhasil melarikan diri lagi. Di tengah kepanikan, Arumi nekat menyusul mereka.

Demi menyelamatkan Wulan dari kebrutalan Laura, Arumi mengorbankan diri hingga mengalami luka serius. Elio segera membawa Arumi ke TMC, sementara Kevin gagal menangkap Laura.

Meski Arumi berhasil melewati masa kritis, bahaya belum berakhir dan Laura masih bebas berkeliaran! Sementara itu, Wulan dihantui penyesalan karena selama ini telah menyia-nyiakan Arumi.

Ia bertekad mengungkap rahasia besar terkait Arumi sebenarnya adalah anak kandung Celia! Namun, ancaman Laura terhadap keselamatan Via kembali membuat Wulan ketakutan.

Saat Laura mencekiknya di area parkir TMC, Wulan akhirnya bangkit melawan dan menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Laura menyakiti kedua putrinya.

Akankah Wulan benar-benar berani membongkar rahasia yang selama ini terkubur, atau Laura kembali melakukan tindakan keji untuk membungkamnya selamanya?