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Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 72: Satu Foto Lama Mengubah Segalanya, Luna Curiga Rahasia Nadya!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:30 WIB
Sinopsis <i>Ternyata ini Cinta</i> Eps 72: Satu Foto Lama Mengubah Segalanya, Luna Curiga Rahasia Nadya!
Sinopsis sinteron Ternyata ini Cinta Eps 72. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. 

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna mendapat kesempatan untuk mengenal Prisil, ibu kandung yang selama ini ingin ia temui. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan kebingungan, terlebih setelah mengetahui bahwa Prisil tengah mengandung anak Dewa, ayah Marco. Di tengah situasi yang rumit, Luna juga takut melukai perasaan Martha, sosok ibu yang selama ini membesarkannya dengan penuh kasih sayang. 

Sementara itu, Prisil menyembunyikan niat licik di balik sikapnya yang terlihat tulus. Di sisi lain, Dewa mulai gelisah ketika polisi kembali menyelidiki keterkaitannya dengan Reno dan geng Spider. Ia berusaha menutupi jejaknya dengan mengancam Saga dan Andi agar tetap bungkam. 

Terjepit antara rasa takut dan keinginan melindungi Luna serta Martha, Saga terpaksa berbohong kepada polisi. Namun, sampai kapan ia mampu melindungi orang-orang yang disayanginya dari ancaman Mad Dog. 

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