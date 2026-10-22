4 Fakta Menarik Doctor X, Drama yang Tuai Protes Dokter Ortopedi Korea

Fakta Menarik Drama Korea 'Doctor X: The Era of White Mafia'. (Foto: SBS)

JAKARTA - Doctor X: The Era of White Mafia sedang menjadi sorotan di kalangan penggemar drama Korea. Selain alur ceritanya, jajaran pemainnya pun turut mencuri perhatian. Drama ini mencatat rating yang cukup solid sejak episode perdananya. Bahkan, episode keempatnya mencapai angka 18 persen berdasarkan Nielsen Korea Selatan.

Di balik kesuksesannya, Doctor X menuai kritikan dari seorang dokter spesialis bedah ortopedi Korea berinisial 'A'. Beberapa hal yang disorotinya mulai dari kunjungan dokter untuk memeriksa kondisi pasien berulang kali hingga prosedur penangan pasien yang dinilai tidak sesuai dengan praktik medis sebenarnya.

'A' juga mengajukan peninjauan siaran. Hal tersebut bukan berarti Doctor X terbukti melanggar aturan penyiaran. Namun tampaknya menjadi sebuah pengingat, bahwa aspek realisme harus menjadi hal yang utama saat alur cerita menggambarkan tindakan medis.

Sebelum penayangannya, Doctor X menjadi salah satu daftar drama Korea yang dinantikan. Penasaran dengan drama 12 episode ini?

Yuk simak fakta menarik Doctor X: The Era of White Mafia sebelum kamu marathon drama satu ini!

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