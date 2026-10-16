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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 190: Dipa Dalang Penculikan Sena?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |19:09 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 190: Dipa Dalang Penculikan Sena?
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 190: Dipa Dalang Penculikan Sena? (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 190 bercerita tentang Jihan yang menangis ketakutan saat hendak melakukan tes kehamilan. Dia khawatir, kalau bayi dalam kandungannya adalah anak Dipa.

Namun tes tersebut gagal dilakukan Jihan karena dia terpeleset hingga urine yang ditampungnya tumpah. Novan dan Mayang berusaha menenangkan Jihan serta membujuknya untuk memeriksakan diri ke dokter. 

Sayangnya, Jihan tetap menolak karena takut dengan hasilnya. Ketakutan Jihan membuat dirinya semakin sulit menghadapi kemungkinan kehamilan yang bisa mengubah jalan hidupnya, terlebih jika benar janinnya milik Dipa.

Di rumah sakit, Sena akhirnya sadar setelah melewati masa kritis akibat luka tusuk yang dialaminya saat diculik. Davina yang menunggui Sena penuh cemas akhirnya bisa bernapas lega karena akhirnya bisa kembali bertemu Sena. 

Meski masih lemah, Sena mulai mengingat apa yang terjadi padanya dan bertekad mencari orang yang bertanggung jawab atas penculikannya. Sementara Davina, setia mendampingi masa pemulihan Sena.

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