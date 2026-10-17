Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 68: Luna Masih Terpukul usai Tahu Rifky adalah Ayah Kandungnya

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja.

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna masih terpukul setelah mengetahui bahwa Rifky adalah ayah kandungnya, justru harus kehilangan sosok yang baru saja ia temukan. Tak sanggup menahan kerinduan, Luna diam-diam pergi ke bengkel Rifky untuk mengenang sang ayah.

Melihat kesedihan Luna, Marco memilih tetap berada di sisinya, meski harus bersaing dengan Saga yang juga ingin melindungi Luna. Namun, di balik duka yang menyelimuti Luna, masih tersimpan pertanyaan besar, mengapa Prisil tega meninggalkannya sejak kecil.

Sementara itu, kecurigaan atas kematian Rifky semakin menguat. Iptu Tommy mulai menyelidiki kemungkinan bahwa tabrak lari yang menewaskan Rifky bukanlah kecelakaan biasa.