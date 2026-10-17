Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 191: Armand Diperiksa terkait Kasus Penculikan Sena

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 191 bercerita tentang Davina yang akhirnya berhasil membujuk Jihan untuk pergi ke rumah sakit guna memeriksakan kemungkinan kehamilannya.

Meski sempat menolak dan terus diliputi ketakutan, Jihan akhirnya bersedia menjalani pemeriksaan bersama Davina. Di sisi lain, Tommy menginterogasi Armand Andika terkait dugaan keterlibatannya dalam penculikan Sena.

Armand mengakui bahwa Dipa pernah bercerita tentang Sena yang membuatnya tertangkap. Namun ia berpura-pura terkejut saat mengetahui Dipa diduga menjadi dalang penyerangan tersebut.

Ketika Tommy mempertanyakan dua kali kunjungan tumpeng kepada Dipa di tahanan, Armand memberikan alasan bahwa ia hanya ingin menunjukkan kasih sayang dan harapan agar putranya berubah.

Sikap Armand yang tenang membuat penyidik belum memiliki bukti kuat untuk menjeratnya, meskipun kecurigaan Prama belum hilang. Sementara itu, Veronika dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang sangat mirip dengan Ryan.