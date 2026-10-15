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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 189: Davina Setia Menunggu Sena di Rumah Sakit

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |18:36 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 189: Davina Setia Menunggu Sena di Rumah Sakit
Sinopsis Sinetron 'Terikat Janji' Eps 189. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena masih berjuang melewati masa kritis. Operasinya akhirnya berhasil setelah dokter menghentikan perdarahan dan memperbaiki robekan ususnya. Meski kondisinya mulai stabil, Sena belum sadarkan diri dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sementara itu, Gilang yang menyusup ke rumah sakit dengan menyamar sebagai pengunjung geram mengetahui Sena masih hidup.

Davina terus mendampingi Sena dengan penuh kecemasan. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, ia bersyukur ketika mengetahui operasi Sena berhasil. Davina bahkan rela menunggu semalaman di rumah sakit meski belum bisa menemui Sena. 

Di sisi lain, Henry dan Veronika juga mengkhawatirkan kondisi putra mereka. Ketegangan di antara keduanya masih terasa, terutama ketika Veronika menyindir Henry yang baru menunjukkan kepedulian setelah sekian lama.

Namun, perhatian Henry perlahan memperlihatkan penyesalan atas kesalahan masa lalu mereka. Dalam perjalanan mengantar Veronika pulang, kenangan tentang kedekatan Sena dengan ibunya di masa lalu kembali terungkap. Veronika mengenang bagaimana Sena selalu menyempatkan diri menemaninya saat ulang tahun, sekaligus mengingat luka hatinya terhadap Henry. 

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