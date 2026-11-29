Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 230: Sena Selidiki Kasus Kematian Bimo

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 230 bercerita tentang Dipa yang bersedia memberikan kesaksian untuk Reza terkait bisnis gelap sang ayah di perdagangan obat-obatan terlarang, khususnya etomidate.

Dipa menyebut, ayahnya memiliki pabrik ilegal di Phuket yang diselundupkan melalui bongkar muat Horizon Logistik di Pelabuhan Marunda setiap 20 hari sekali dengan jadwal terdekat, pada 13 Juli 2026, pukul 04.00 WIB.

Sementara itu di ruang pemeriksaan lain, Hans mengungkapkan kepada Tommy, Dipa bertindak sebagai operator pencucian uang untuk Armand. Sementara itu, gerak-gerik Dipa dan Hans yang keluar sel, diam-diam diamati oleh tahanan bernama Jerry.

Jerry kemudian mencoba menelepon Armand ke nomor yang tercatat di bukunya untuk melaporkan kecurigaan tersebut, namun panggilannya ditolak oleh Armand yang mengira Dipa menelepon.

Novan yang merasa hancur dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai ayah yang gagal melindungi anak-anaknya. Sementara malam harinya ia meminum obat tidur dari Mayang agar tidak memicu kecurigaan.

Armand kemudian datang ke rumah Novan, merusak CCTV teras, dan mengancam Mayang dengan todongan pistol. Dia janji akan membongkar rahasia tentang Ryan jika Mayang buka suara.

Dalam perjalanan pulang dari piknik, Novan terkejut dan kehilangan fokus hingga nyaris menabrak sepeda motor setelah mendengar dari Davina bahwa Sena pergi ke Banyuwangi terkait kematian Bimo yang menjadi saksi kunci hilangnya Ryan.

Sementara itu, Sena bersama Eki, Dian, dan polisi Banyuwangi menyelidiki kematian Bimo di dalam mobil di depan Hotel Griya Melati. Hasil forensik menunjukkan kadar karbon monoksida di tubuh pria itu mencapai 58 persen.

Sena menemukan kejanggalan berupa sisa lakban hitam di bibir luar knalpot, sementara Dian mengungkapkan penyewa mobil bernama Daus menggunakan KTP palsu. Sena menyimpulkan, kematian Bimo mengarah pada pembunuhan berencana yang dilakukan Daus.

Setelah menyelesaikan tugasnya di Banyuwangi, Sena kembali ke Jakarta bersama Eki dan Dian untuk bergabung dalam operasi penyergapan Armand Andika malam itu. Sena mendengar kabar bahagia dari Veronika bahwa dirinya dilamar kembali oleh Henry.