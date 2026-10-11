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Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 97: Elio Nyatakan Cinta pada Arumi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |10:36 WIB
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 97: Elio Nyatakan Cinta pada Arumi
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 97: Elio Nyatakan Cinta pada Arumi. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 97 bercerita tentang Elio yang memberikan kejutan romantis untuk Arumi di Taman TMC. Disana, dia menyatakan cinta di hadapan Kevin, Mila, dan Via.

Elio dengan tulus mengungkapkan keinginannya menjadi Arumi dan Kenzo sebagai masa depan yang ingin ia perjuangkan. Terharu atas ketulusan Elio, Arumi memilih balon bertuliskan 'YES'.

​Di lain pihak, Alex, yang tengah terdesak masalah keuangan, tak sengaja menemukan petunjuk mengejutkan tentang identitas asli Wulan. Di tempat lain, situasi semakin mencekam ketika Laura dan Wulan nekat menyusup ke rumah Celia.

Mereka melumpuhkan Imas dan menguras seluruh harta berharga yang tersimpan di dalam brankas. 
Kejahatan itu tidak bertahan lama karena Imas berhasil mengenali wajah Laura, sementara Celia dibuat syok mendapati seluruh kekayaannya raib.

Di tengah kekacauan tersebut, penyelidikan Alex membawanya pada fakta masa lalu yang menghubungkan Wulan dengan Reza Dirgantara, yang merupakan mantan suami Celia.

Berbagai potongan rahasia yang selama ini terkubur rapat mulai tersingkap dan membawa Alex pada sebuah kesimpulan yang mengguncang segalanya: Arumi ternyata adalah anak kandung dari Celia dan Reza!

 

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