Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 95: Pertemuan Arumi dengan Bastian Sisakan Momen Tak Biasa

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pertemuan Arumi dengan Bastian menyisakan momen yang tak biasa. Arumi bahkan merasa wajah Bastian begitu familiar. Di sisi lain, Bastian semakin gencar mendekati Anika dengan menyamar sebagai sosok dermawan. Ketika kegiatan sosial TMC terancam batal karena kekurangan relawan, Bastian justru tampil sebagai penyelamat. Anika pun semakin percaya, tanpa menyadari bahwa semua kebaikan itu hanyalah bagian dari rencana liciknya!

Sementara itu, Alex akhirnya bertekad menggugat cerai Laura dan menegaskan bahwa Laura tidak memiliki hak atas harta pribadi Celia. Di TMC Cafe, Arumi kembali bekerja dan disambut hangat oleh seluruh staf. Celia bahkan memberikan gelang kembar sebagai tanda bahwa ia benar-benar menganggap Arumi sebagai anaknya. Kebahagiaan Arumi bersama Celia, Via, Kenzo, dan Elio pun kembali terusik ketika Laura mengirimkan mesin kopi mahal atas nama Arumi dengan sistem COD. Di tengah tekanan yang semakin besar, Celia mulai menyerang balik Laura melalui media! Nama Wijaya Farma semakin tercoreng akibat ulah Laura. Laura yang semakin terpojok mulai kehilangan kendali. Bagaimana dengan Laura , Rencana jahat apa lagi yang sedang disiapkan untuk Arumi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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