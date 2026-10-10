Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 97: Kebahagiaan Arumi Terancam Rahasia Besar Keluarga Dirgantara

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kebahagiaan akhirnya menghampiri Arumi setelah Elio memberikan kejutan romantis di taman TMC dan menyatakan cintanya. Disaksikan oleh Kevin, Mila, dan Via, Elio dengan tulus mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Arumi serta Kenzo sebagai masa depan yang ingin ia perjuangkan. Terharu atas ketulusan tersebut, Arumi memilih balon bertuliskan “YES” dan resmi menerima cinta Elio.

​Namun, di tengah kehangatan dan awal mula impian mereka merajut hidup sebagai keluarga kecil, sebuah badai besar justru datang mengancam dari arah yang tidak terduga. Alex, yang tengah terdesak oleh masalah keuangan, secara tidak sengaja menemukan petunjuk mengejutkan mengenai identitas asli Wulan.

​Di tempat lain, situasi semakin mencekam ketika Laura dan Wulan nekat menyusup ke rumah Celia. Mereka melumpuhkan Imas dan menguras seluruh harta berharga yang tersimpan di dalam brankas.

Kejahatan ini tidak bertahan lama karena Imas berhasil mengenali wajah Laura, sementara Celia dibuat syok luar biasa mendapati seluruh kekayaannya raib dalam sekejap.

​Di tengah kekacauan tersebut, penyelidikan Alex membawanya pada fakta masa lalu yang menghubungkan Wulan dengan Reza Dirgantara, yang merupakan mantan suami Celia.

Berbagai potongan rahasia yang selama ini terkubur rapat mulai tersingkap dan membawa Alex pada sebuah kesimpulan yang mengguncang segalanya: Arumi ternyata adalah anak kandung dari Celia dan Reza!

​Lantas, akankah Alex berhasil membongkar rahasia besar ini kepada Celia? Dan bagaimana reaksi Arumi ketika akhirnya mengetahui kebenaran tentang asal-usul keluarganya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri