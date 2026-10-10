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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 62: Luna di Antara Dua Pilihan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |11:30 WIB
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 62: Luna di Antara Dua Pilihan
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 62: Luna di Antara Dua Pilihan. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 62 bercerita tentang Luna yang masih diselimuti kecemasan setelah Martha mengalami insiden penusukan. Namun Saga berhasil menenangkan hatinya.

Namun kondisi menjadi rumit ketika Marco memutuskan kembali mengejar Luna setelah menyadari arti perempuan itu dalam hidupnya. Hal itu membuat api persaingan Marco dan Saga kembali membara. 

Di lain pihak, bahaya besar mengintai Marco. Dewa memerintahkan Reno untuk mengawasi Marco yang terseret dalam jaringan kriminal berbahaya. Sementara itu, Nadya tak sengaja bertemu Dewa di kafe miliknya. 

Momen itu, membangkitkan ketakutan masa lalu di kepala Nadya sekaligus menyimpan rahasia besar mengenai asal-usul Marco. Kini, hubungan Luna dan Marco benar-benar mengalami ujian berat. 

Ketika Luna berjuang mendampingi pemulihan ibunya, Marco justru terseret dalam konflik kelam yang mengancam nyawanya sendiri. Sederet pertanyaan besar pun muncul, akankah Marco berhasil menguak rahasia masa lalunya?

Mampukah ia dan Luna mempertahankan perasaan mereka di tengah ancaman yang mengintai dari segala arah? Saksikan sinetron Ternyata Ini Cinta, hanya di RCTI, pada Sabtu (10/10/2026), pukul 17.40 WIB.

Agar menonton sinetron kesayangan semakin nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang sinyal digital RCTI di Channel 28. Jika masih ada gangguan klik akun @officialrcti di media sosial.*

(SIS)

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