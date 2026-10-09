Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terikat Janji Eps 184: Sena Disiksa hingga Kritis!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |18:05 WIB
Sinopsis Terikat Janji Eps 184: Sena Disiksa hingga Kritis!
Sinopsis Terikat Janji Eps 184: Sena Disiksa hingga Kritis! (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 184 bercerita tentang Henry dan Veronika yang mengetahui Angga atau Sena tidak dapat dihubungi. Tak ingin sekadar menunggu kabar dari polisi, Henry memutuskan untuk turun mencari putranya. 

Veronika pun bersikeras ikut karena tidak ingin kehilangan Angga. Keduanya kemudian menuju Hotel Royal Paradise, tempat Henry meminta bantuan seorang detektif swasta bernama Daniel untuk menemukan Sena secepat mungkin.

Sementara itu, penyelidikan polisi terus berlanjut. Reza dan Dion memeriksa rekaman dashcam mobil Sena dan menemukan rekaman yang memperlihatkan empat orang menyeret seseorang dengan pakaian yang sama seperti Sena saat keluar dari Taman Tulip Indah. 

Sayangnya, rekaman tersebut belum memperlihatkan wajah para pelaku dengan jelas. Untuk mengungkap identitas mereka, Reza dan Dion berencana meminta bantuan TMC Polda guna menelusuri rekaman CCTV di sepanjang jalan.

Di Polres, Tommy menginterogasi John dan anak buahnya terkait kasus penculikan Sena. Namun, John menyangkal keterlibatannya. Pengakuan itu membuat polisi semakin yakin bahwa penculikan Sena kemungkinan melibatkan kelompok lain yang belum terungkap.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/598/3246994/ternyata_ini_cinta-lPMx_large.png
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 61: Martha Kritis, Dalang Penyerangan Rifky Masih Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/598/3246726/sinopsis_ternyata_ini_cinta-naHr_large.jpeg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 60: Rifky Jadi Target Dewa, Prisil Sembunyikan Keguguran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/598/3245803/terlanjur_mencintaimu-kTjP_large.png
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 90: Akhirnya, Kenzo Kembali ke Pelukan Arumi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/598/3245772/ternyata_ini_cinta-rDkz_large.png
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 55: Saga Protektif pada Luna Pasca-Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/598/3245646/terlanjur_mencintaimu-FbKG_large.jpeg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 89: Akhirnya, Bukti Kejahatan Laura Ditemukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/598/3245569/ternyata_ini_cinta-qKgo_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 54: Prisil Klaim Hamil Anak Dewa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement