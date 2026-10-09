Sinopsis Terikat Janji Eps 184: Sena Disiksa hingga Kritis!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 184 bercerita tentang Henry dan Veronika yang mengetahui Angga atau Sena tidak dapat dihubungi. Tak ingin sekadar menunggu kabar dari polisi, Henry memutuskan untuk turun mencari putranya.

Veronika pun bersikeras ikut karena tidak ingin kehilangan Angga. Keduanya kemudian menuju Hotel Royal Paradise, tempat Henry meminta bantuan seorang detektif swasta bernama Daniel untuk menemukan Sena secepat mungkin.

Sementara itu, penyelidikan polisi terus berlanjut. Reza dan Dion memeriksa rekaman dashcam mobil Sena dan menemukan rekaman yang memperlihatkan empat orang menyeret seseorang dengan pakaian yang sama seperti Sena saat keluar dari Taman Tulip Indah.

Sayangnya, rekaman tersebut belum memperlihatkan wajah para pelaku dengan jelas. Untuk mengungkap identitas mereka, Reza dan Dion berencana meminta bantuan TMC Polda guna menelusuri rekaman CCTV di sepanjang jalan.

Di Polres, Tommy menginterogasi John dan anak buahnya terkait kasus penculikan Sena. Namun, John menyangkal keterlibatannya. Pengakuan itu membuat polisi semakin yakin bahwa penculikan Sena kemungkinan melibatkan kelompok lain yang belum terungkap.