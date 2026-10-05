Keputusan Kiara McKenna Buka Jalan Teror Baru Pulau Marunda, Ini Sinopsis POTE Episode 2 VISION+

JAKARTA – Misi lima dokter muda di Pulau Marunda mulai menghadapi teror yang semakin dalam. Setelah kedatangan mereka di pulau tersebut, sebuah keputusan yang diambil Suci (Kiara McKenna) justru membawa mereka semakin dekat dengan misteri Telaga Terlarang dalam serial VISION+ “POTE” Episode 2. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Pada episode sebelumnya, Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci, dan Keira (Fergie Brittany) tiba di Pulau Marunda untuk membantu warga yang terkena wabah misterius. Mereka juga mendapat peringatan untuk tidak mendekati Telaga Terlarang yang dipercaya menyimpan sejarah kelam.

Namun, larangan tersebut ternyata tidak mudah untuk diikuti. Di Episode 2, perhatian mulai tertuju pada Suci dan Fandy. Fandy meminta Suci untuk menggugurkan kandungannya. Suci yang dikenal sebagai sosok lembut dan polos pun berada dalam situasi yang sulit. Suci sendiri memiliki perasaan kepada Fandy. Karena itu, keputusan yang harus diambilnya menjadi semakin berat.

Pada akhirnya, Suci memilih untuk menyembunyikan apa yang terjadi dari anggota tim lainnya. Diam-diam, Suci membawa janinnya ke Telaga Terlarang dan membuangnya di sana. Tindakan tersebut kemudian menjadi titik penting dalam cerita serial POTE, karena tanpa disadari Suci, ia telah membangkitkan kembali sesuatu yang selama ini tersembunyi di Pulau Marunda.

Sementara itu, Sarah, Raka, dan Keira masih menjalankan tugas mereka sebagai tim medis. Sarah yang rasional berusaha fokus pada misi kemanusiaan mereka. Raka tetap menjadi sosok yang perhatian, sedangkan Keira mulai menunjukkan kepekaannya terhadap hal-hal yang sulit dijelaskan secara logis. Di sisi lain, misteri Pulau Marunda mulai terasa semakin kuat.

Keberadaan Telaga Terlarang ternyata bukan sekadar cerita warga setempat. Ada sejarah kelam yang membuat tempat tersebut begitu ditakuti. Episode 2 menjadi awal munculnya teror yang akan menghantui perjalanan tim medis. Perlahan, penonton juga mulai diperkenalkan pada sosok POTE dan misteri di balik kemunculannya.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Telaga Terlarang? Mengapa tempat tersebut begitu ditakuti oleh warga Pulau Marunda? Dan apa hubungan keputusan Suci dengan misteri yang mulai muncul? Temukan jawabannya di original series VISION+, POTE. Saksikan kelanjutan perjalanan Sarah dan tim medisnya saat mereka mulai berhadapan dengan sisi lain Pulau Marunda yang penuh misteri. Aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- per bulan sekarang dan jangan lewatkan episode terbaru POTE hanya di VISION+.



(kha)

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